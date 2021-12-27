Владимир Путин объявил о начале научного десятилетия

Совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, которое состоялось в пятницу, президент приурочил к завершению Года науки и технологий. Владимир Путин поручил поощрять регионы за знаковые научные проекты, указал помочь молодым успешным ученым с жильем и заявил о продолжении программы мегагрантов. Кроме того, президент заметил, что препятствующие запуску "Северного потока-2" поступают глупо, а также сообщил об успешном пуске гиперзвуковой системы "Циркон".

"Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия", - заявил президент и попросил региональные власти помочь в создании центров научного волонтерства и развитии научно-популярных туристических маршрутов. Речь об участии студентов и школьников в экспедициях, об экскурсиях на установки класса "мегасайенс", в исследовательские центры, на космодром Восточный. Путин отметил огромное внимание общества к достижениям ученых, растущий запрос на обновление городов на основе современных стандартов и широкое использование научных разработок в повседневной жизни. Так что одной из ключевых тем встречи стало развитие инновационного потенциала регионов как условия высокого качества жизни на всей территории страны. Развитие России возможно только вместе с наукой, уверен президент.

Путин также отметил, что число вузов, которые ведут научную деятельность, увеличилось почти втрое и "научно-исследовательские университеты становятся флагманами целых территорий". Совместные задачи объединяют научные вузы, институты и компании из разных регионов, и такое сотрудничество будет поддерживаться - ведь для России нужны не отдельные "узлы" в некоторых регионах, а целостное пространство, связывающее всю страну. Президент уверен, что "широкое региональное измерение получат и важнейшие инновационные проекты государственного значения". Они будут направлены на решение задач в области медицины и фармацевтики, проблем, связанных с изменением климата и созданием новых источников энергии.

Путин объявил о новых решениях, подготовленных после встречи с молодыми исследователями в "Сириусе". Во-первых, будет продолжена программа мегагрантов. Выдающиеся ученые смогут сформировать в России сильные международные научные коллективы. Такие лаборатории мирового уровня расширят возможности для пространственного развития. Во-вторых, исследователи в Арктике будут получать "северные надбавки" в полном объеме - не через несколько лет, а уже с первого месяца работы. Для большинства районов Крайнего Севера размер таких доплат составляет около 80 процентов от заработка. В-третьих, будут созданы единые механизмы поощрения аспирантов, которые серьезно занимаются наукой и показывают результаты, работают в интересах региона - по примеру системы грантов для молодых ученых. В-четвертых, правительству поручено в короткие сроки увеличить объем программы жилищных сертификатов и предоставлять их прежде всего тем молодым ученым и преподавателям вузов, которые добиваются успехов, вне зависимости от того, сколько времени они занимают должность и какому ведомству подчиняется их организация. Этот принцип будет распространен и на служебные квартиры.

Президент заметил, что отечественная наука - одна из самых молодых в мире по возрасту исследователей (44,3 процента до 40 лет), и все больше родителей поддерживают детей в выборе научной карьеры - это нужно поощрять. Путин призвал глав регионов помогать молодым ученым, создавать лучшие возможности для запуска инновационных проектов, которые станут точкой притяжения талантов из других регионов и из других государств. Нужно снять целый ряд ограничений, которые тормозят сотрудничество науки и регионов, создать такие условия, чтобы бизнес активнее инвестировал в технологическое развитие, подчеркнул он. В частности, сформировать базу отечественных технологических решений, которые доказали эффективность в регионах - единую цифровую платформу лучших практик, и поощрять регионы, которые усиливают свой научно-технологический потенциал.

Будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, говоря о популяризации науки, пообещал "градус впредь не снижать". По поручению президента правительство сформировало новую модель управления научно-технологическим развитием, в центре госпрограммы теперь самый главный ее участник - российский ученый, который получает достойное финансирование на исследования и при этом обеспечен инфраструктурой и бытом. Цель - направить его усилия на достижение национальных целей и обеспечение социально-экономического развития. Получилась одна из самых объемных госпрограмм, основная цель которой - обеспечить рост эффективности бюджетных расходов на науку. Общий объем финансирования - 1,2 трлн рублей в год.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил в дополнение к жилищным сертификатам, которые можно получить только один раз, более универсальный инструмент - льготную ипотеку для научных организаций, и выдвинул идею масштабировать проект предоставления арендного жилья от вузов для студентов и сотрудников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что после выступления президента с Посланием Федеральному Собранию было создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Он считает, что программу их поддержки нужно продлить до 2030 года и присвоить им особый правовой режим. Глава РАН Александр Сергеев, в свою очередь, заявил, что связь бизнеса с наукой подпитывает развитие всех научно ориентированных и технологически развитых экономик.

Комментируя выступления лидеров парламентских фракций, которые были посвящены не только науке, но и политике, президент заметил, что те, кто не дает возможности работать "Северному потоку-2", поступают глупо - ведь дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок понизили бы цену на бирже, на споте. Но многие страны, включая Украину, которая теперь зависит от спота, не хотят у России покупать напрямую, "просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", сказал он. "Это удивительно, но ладно, это их выбор, не мы же придумали, это они придумали", - напомнил Путин. "Теперь еще остановили в аверсном режиме движение газа по "Ямал - Европа"", - продолжил президент, подчеркнув, что 45 процентов здесь принадлежит "Газпрому", но польская сторона отодвинула российскую компанию от управления этой системой. "Сами так управляют: одни потребители не заказывают дополнительные объемы газа, а другие взяли - в реверсном режиме запустили в обратную сторону... Но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке, вот цена растет", - объяснил он. "Это их решение, их дела, но удивительно, что нас в этом начинают обвинять. Какая-то чушь просто, все с ног на голову ставят", - возмутился Путин.

Завершил совместное заседание глава государства объявлением о том, что утром 24 декабря был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Эта новейшая ракета работает и по морским целям, и по наземным, уточнил он, добавив, что испытания проведены успешно и безупречно. "Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и повышении ее обороноспособности", - оценил Путин.