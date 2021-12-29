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"Майор Гром" вошел в топ-21 просматриваемых фильмов на Netflix за год

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    29.12.2021, 20:05
Текст:   Ася Кушнарева

Экранизация российских супергеройских комиксов "Майор Гром: Чумной доктор" попала в число самых просматриваемых фильмов на Netflix за 2021 год.

Как следует из данных сайта FlixPatrol, отечественный фильм занял 21 место в списке. "Майора Грома" показывали в 80 странах. Наибольшей популярностью он пользовался в Колумбии, Словакии, Индии, Чехии, Германии и Турции.

На первом месте оказался боевик "Красное уведомление" с Галь Гадот, Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном. Далее следуют фильмы - "Мы можем быть героями", "Армия мертвецов", "Армия воров", мультфильм "Волшебный дракон", "Любовь и монстры".

"Майор Гром: Чумной доктор" режиссера Олега Трофима рассказывает о майоре полиции Игоре Громе, который борется со злом в Петербурге. Главный герой пытается поймать убийцу, носящего маску чумного доктора. Главную роль сыграл Тихон Жизневский. Фильм вышел весной 2021 года, после чего его приобрел стриминговый сервис, а с 7 июля "Майор Гром" стал доступен для зарубежных зрителей.

Недавно стало известно, что создатели фильма выпустят новую картину - о детстве Игоря Громова и его отце. Съемки начнутся весной 2022 года.

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