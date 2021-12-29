Под Новый Год каждый может сделать счастливым хотя бы одного ребенка

Экскурсии, походы в театр и цирк, музыкальные инструменты, полеты на военной технике - эти и другие детские мечты выполнили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства, сенаторы, депутаты в рамках ежегодной благотворительной акции "Елка желаний".

Глава государства участвует в ней каждый год. В этом он исполнил три детские мечты. Так, 14-летний Марк Кобленев из Подмосковья теперь будет не только играть на подаренной Владимиром Путиным гитаре, но и жить в новой квартире. Татьяна Троценко, 13-летняя школьница из Ставропольского края, отправилась на постановку балета "Лебединое озеро" в Мариинский театр Санкт-Петербурга. С обоими ребятами президент поговорил по телефону.

А пятилетний Осор Аюшеев из Бурятии, чей шар также вытянул Владимир Путин, в День спасателя побывал в роли пожарного. Для мальчика организовали экскурсию в одну из пожарных частей Улан-Удэ. Позже Путин позвонил ребенку и поздравил его как будущего спасателя с праздником. "Ты всегда хотел быть пожарным", - заметил он и спросил, было ли интересно на экскурсии и что малыш увидел. "Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец, здорово", - похвалил президент.

Премьер-министр Михаил Мишустин снял с елки шар Миши Спиридонова из Орловской области. Мальчик мечтает побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства рассказал, что в детстве его любимым мультфильмом была "Сладкая сказка". "Помню, когда мы его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты", - поделился он воспоминаниями. Премьер пообещал обязательно исполнить желание Миши и даже по возможности составить ему компанию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила желания двоих ребят из Санкт-Петербурга. 13-летний Максим Андреев мечтал стать машинистом электропоезда. Он побывал на экскурсии на Московском вокзале, познакомился с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовят поезд к рейсу. В учебном центре с помощью компьютерного симулятора мальчик попробовал управлять экспрессом. Семилетняя Софья Макарова получила загаданный ею набор конструктора из серии "Пряничный домик" из рук Деда Мороза. В качестве благодарности девочка прочитала главе Совфеда по видеосвязи новогоднее стихотворение.

Не остались в стороне и депутаты Госдумы. Глава фракции "Единой России" Владимир Васильев пообещал подарить гитары Ксении Артемовой и Никите Бурханову. Инструмент от вице-спикера ГД Анны Кузнецовой отправился Антону Акинжанову. "Не знаю, для кого участие в акции большее счастье - для взрослых, которые исполняют желания, или для детей, которые наконец имеют возможность свои мечты осуществить", - сказала депутат.

Члены правительства также присоединились к "Елке желаний". Например, министр обороны Сергей Шойгу исполнил мечту подростка из города Гороховец Владимирской области Кирилла Ушакова, который загадал подняться в небо на военном вертолете. В этом помогли летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа - Кирилла и его шестилетнюю сестру Алису они взяли на борт вертолета и поднялись вместе с ними в небо.

Праздничная акция прошла и в Центризбиркоме. "Вот у меня Камилла Гусейнова мечтает о посещении цирка Никулина в новогодние каникулы. И вот Полина Твардовская тоже мечтает побывать на цирковом представлении, ей четыре года, а Камилле - пять лет", - рассказала глава комиссии Элла Памфилова, сняв шары с елки. Она добавила, что охотно составит компанию детям на цирковом представлении и еще раз вспомнит детство.

Напомним, акцию "Елка желаний" проводит проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Загадать желание могут дети в сложной жизненной ситуации в возрасте от 3 до 17 лет, а также россияне от 60 лет с инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни. За время существования акции было исполнено более 20 тысяч желаний.