В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2

Один миллион рублей выплатят власти Удмуртии семье погибшего летчика вертолета Ми-2. О решении главы региона сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в интервью ГТРК "Удмуртия".

Все расходы по погребению Дамира Гафурова взял на себя работодатель, рассказал Семенов. По его словам, общая территория поиска составила более 100 квадратных километров. В 00:09 минут в чаще хвойного леса в 80 метрах от дороги одна из групп обнаружила упавшее судно с экипажем.

Выживший пассажир вертолета Илья Хромов сейчас находится в больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное. Врачи диагностировали сложный перелом таза и рук. Реабилитация может занять полгода. Кроме того, мужчиная не помнит момента крушения - у него ретроградная амнезия, полагает завотделением реанимации Павел Тверитнев.

Напомним, вертолет Ми-2, патрулировавший нефтепроводы, потерпел крушение в Удмуртии в понедельник днем. На борту находились два человека. Их искали более десяти часов. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В ведомстве заявили, что вывод о виновности конкретных ответственных лиц будет сделан после проведения всех необходимых действий и сопоставления доказательств.