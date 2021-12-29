Что случилось после публикаций в "Российской газете"

Для журналистов нет лучшей награды, чем видеть, как жизнь героев публикаций меняется в лучшую сторону. Рассказываем о дальнейшей судьбе тех, с кем вы встречались на страницах "Российской газеты" в 2021 году.

Со всеми ли удобствами?

90-летняя вдова участника Великой Отечественной войны, бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Нина Ронжина обратилась в редакцию, потому что никак не могла получить от государства положенное по закону собственное жилье и в своем почтенном возрасте вынуждена была скитаться по общежитиям и чужим квартирам ("РГ" № 16 от 27.01.2021). После долгих разбирательств квартиру Нине Семеновне все-таки дали, но в ужасном состоянии. Увиденное в квартире кого угодно могло повергнуть в шок. Все покорежено, в ванную и туалет не войти, по входной двери словно топором ударили, обои отходят от стен.

Снова общение с чиновниками - и вот справедливость восторжествовала. Ронжина получила в поселке Лебяжье благоустроенное жилье со свежим ремонтом, первое в жизни!

Судьба не баловала Нину Семеновну. Война, оккупация, работа в концлагере, на грани жизни и смерти. На родину удалось вернуться только в 1948-м, пройдя еще и через фильтрационный советский лагерь. Еще один зигзаг судьбы - и Нина Семеновна вместе с мужем, военным медиком, уезжает в Эстонию по месту службы. Своего жилья и там не было: только служебное. В 1992 году, после смерти супруга женщина была вынуждена вернуться. За 29 лет вдова ветерана где только не жила: на съемных квартирах, в общежитиях, у дальних родственников. Устала доказывать, что у нее нет ничего, что единственный дом семьи разбомбили еще в начале войны.

Зато все-таки полученная после публикации квартира в конечном итоге оказалась очень хорошей. А в плане ремонта администрация Ломоносовского района Ленобласти учла все пожелания пожилого человека. Светлая покраска стен, а вместо традиционной ванны - поддон с низкими бортиками. В противном случае женщина с больными ногами просто не смогла бы мыться.

Пока было теплое время года, все шло прекрасно. Нина Семеновна со многим справлялась самостоятельно. Но с началом зимы радость новоселья была несколько омрачена: из-за неполадок в системе отопления в квартире было холодно. Вдова ветерана даже была вынуждена переселиться к дочери. Жилищные службы вначале обещали решить проблему весной, когда не будет морозов. Но и тут пошли навстречу: пока публикация готовилась к печати, недостатки на теплоузле устранили, и в квартире снова тепло.

Помочь самой сильной

В ("РГ" № 45 от 03.03.2021) мы рассказали о судьбе студентки Ангелины Гараниной, у которой из-за саркомы бедра десять лет назад была ампутирована нога. Девушка победила болезнь, окончила с золотой медалью школу, поступила в вуз. Но не смогла убедить чиновников в том, что ей необходим современный протез - чтобы не сидеть в четырех стенах, а жить, как все ее здоровые сверстники. После публикации в газете проблема решилась: девушка получила право на приобретение протеза за счет государства.

Ангелина отстаивала свое право на хороший протез несколько лет. Безуспешно. В медико-социальной экспертизе (МСЭ) ей предлагали самый обычный протез. Но такой девушке не подходил. Носить его было мукой. Ангелина была вынуждена держаться за сопровождающего и постоянно ставить на место "выворачивающуюся коленку". Перед выпускным в школе она упала, протез согнулся, остаток бедренной кости вошел в мягкие ткани. За золотой медалью в школу Ангелина пришла на костылях.

Но девушка не сдавалась. Она хотела быть как все. С помощью благотворительного фонда, помогающего детям, сбылась ее мечта - бионический протез. С ним Ангелина смогла ходить, более того - вышла на подиум, причем в короткой юбке. Не скрывая, что вместо ноги у нее сложное техническое устройство. Девушка поступила в вуз, мечтает стать психологом. И все у нее было хорошо. Однако со временем протез стал приходить в негодность. Благотворительный фонд, который его подарил, взрослым помочь не может. Но при необходимости современный протез можно получить за счет государства - если МСЭ выдаст заключение, что он показан конкретному пациенту. И вот этого заключения Ангелина получить не могла. Ее откровенно "отфутболивали", говоря, что по документам культя на миллиметры меньше, чем положено, что удел девушки - протез обычный. Ангелина доказывала, что современный протез для нее - это жизнь. Без толку.

После публикации Ангелину пригласили на переосвидетельствование. Врачи сказали: "Ты ходишь! Мы видим, что тебе нужен этот протез!" И он наконец-то был вписан в документы. Более того, девушку даже пригласили в дальнейшем, когда она окончит вуз, на работу в структуру МСЭ.

- Это была бы отличная практика для меня. Я как раз хочу специализироваться на реабилитации больных, особенно онкобольных. У меня эта тема прожита - с болью и сомнениями, - говорит Ангелина.

Теперь девушка может уверенно смотреть в будущее. Она будет по-прежнему нормально ходить, подниматься по лестницам, ездить в общественном транспорте. И если наденет брюки, никто и не заметит, что одной ноги у нее нет.

Ангелина Гаранина не скрывает, что вместо одной ноги у нее бионический протез. Фото: Архив Ангелины Гараниной

Очень большой шкаф

Толстовский дом видели все. Даже если никогда не были в Петербурге. Роскошный дом с его затейливой архитектурой любят кинематографисты. Он "снимался" в "Зимней вишне", "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Приключениях принца Флоризеля".

И вот в подвале этого легендарного дома появился созданный его жителями музей ("РГ" № 193 от 25.08.2021). Летом 2021-го он принял первых посетителей.

Это единственный музей при ТСЖ в Петербурге, а возможно, вообще в России. Экспонаты поступают из трех источников: то, что было найдено при разборе вековых завалов на чердаках и в подвалах; предметы, переданные музею самими жителями, и от петербуржцев, узнавших о создании музея, но не проживающих в этом доме. В том числе - от сотрудников редакции "Российской газеты".

Мы передали музею более сорока экспонатов: столовые приборы и ученические тетради 1920-х годов, старинные стулья, кровати, авоську, чугунный утюг... Одним из последних свое место в музее занял отданный нами огромный шкаф (в обиходе называемый "ждановским"). Мы его с трудом узнали: после реставрации руками умельцев из числа жителей дома он посветлел и похорошел. Ныне выглядит как новенький и отлично декорирует массивное вентиляционное оборудование в помещении.

Жители дома мечтают, чтобы музей не был законсервированным кусочком эпохи, а оставался живым организмом. Здесь предполагается организация пространства для встреч, лекций, дискуссий.

А сейчас в музее открыта выставка, посвященная традициям встречи Нового года. Советские елочные игрушки, елки, Дедушки Морозы. Словно ожившая страничка из далекого детства.