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30.12.2021 11:14
Рубрика: Российский автопром

Президент АвтоВАЗа: дизайн новой Lada Niva разработан, но это секрет

Текст: Константин Руссов
Николя Мор, президент АвтоВАЗа, в своем новогоднем поздравлении, как это принято, подвел итоги уходящего года, не забыв упомянуть и о грядущих планах, в которых значится новая Lada Niva.

Так, по словам Николя Мора, подготовка к выпуску нового поколения внедорожника уже ведется: согласован дизайн, но в ближайшие пару лет АвтоВАЗ "сохранит его в строгом секрете".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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"На протяжении этого времени подразделения инжиниринга будут работать над техническими аспектами модели и ее индустриализации", - сказал Николя Мор.

Напомним, ранее шеф-дизайнер марки Жан-Филипп Салар в своей видеовизитке стоял возле автомобиля, накрытого пологом. "РГ" тогда предположила, что под белым покрывалом скрывается прототип нового поколения Lada Niva. Первое изображение концепта будущего внедорожника показали еще в начале года, но в данный момент остается неизвестно, насколько оно соответствует тому, что выйдет на рынок через несколько лет: не исключено, что тогда Lada Niva Vision была продемонстрирована с целью провозглашения новой дизайн-философии, в которой нет места нынешним фирменным "иксам" за авторством Стива Маттина.

Известно, что Lada Niva будет представлена в двух вариантах - с короткой и длинной колесной базой. Вторая версия пока условно названа президентом АвтоВАЗа Grand Niva. Автомобили базируются на платформе CMF-B, которая позволяет установить силовые агрегаты, соответствующие евронормам, поэтому внедорожники точно будут поставляться в страны ЕС.

Ранее Николя Мор раскрыл стоимость новой Lada Niva.

#Lada