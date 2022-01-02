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02.01.2022 14:58
Рубрика: Происшествия

Пассажир попавшего в ДТП под Рязанью автобуса лишился обеих ног

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Один из пострадавших в аварии междугородного автобуса в Рязанской области лишился обеих ног, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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- Самые серьезные травмы у человека с травматической ампутацией нижних конечностей. В тяжелом состоянии три человека, они в сознании, в Скопинском медцентре. К 15 часам планируется перевезти их в Рязань, - рассказал собеседник агентства.

Еще девять пассажиров автобуса Москва-Астрахань госпитализированы в состоянии средней тяжести - у них переломы, разрывы тканей и ушибы.

Напомним, в 5:45 на 270 километре трассы Р-22 "Каспий" автобус Neoplan с 49 пассажирами врезался в опору железнодорожного моста. По предварительной информации, уставший водитель уснул за рулем. Он и четверо пассажиров погибли, 22 человека пострадали. Известно, что несколькими часами ранее автобус попал в другое ДТП в Москве. Он столкнулся с легковым автомобилем, никто не пострадал. Участок трассы Р-22 был обработан противогололедным составом, сообщили ТАСС в управлении дороги.

Возбуждено два уголовных дела: о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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