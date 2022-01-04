В фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя" нашли перепутанных близнецов

Спустя четыре дня с выхода новогоднего фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" в интернете продолжается его бурное обсуждение. Несколько дней назад внимательная зрительница обнаружила в спецэпизоде перепутанное детское фото Эммы Уотсон (на самом деле принадлежащее другой Эмме - племяннице Джулии Робертс). А теперь на другой казус указали сами актеры "поттерианы".

Актер Оливер Фелпс, который исполнил в "Гарри Поттере" роль одного из близнецов Уизли, опубликовал кадр из фильма, на котором изображены они с братом, но подписи с их именами оказались перепутаны.

- Думаю, после всех этих многолетних шалостей кто-то решил отомстить, - написал он, намекая на знаменитые шутки их персонажей, которые в книгах и фильмах постоянно шутили над своим сходством и порой разыгрывали свою мать.

Фелпс добавил, что был очень рад участвовать в воссоединении актеров "Гарри Поттера". А его коллеги по франшизе - Мэттью Льюис и Том Фелтон - оставили под постом ироничные комментарии, вызвав большое удовольствие поклонников.

HBO Max, который выпустил оригинальную версию фильма, сообщил, что уже перезалил на сайт исправленный вариант, сообщает Deadline. На русскоязычных платформах, транслирующих "Гарри Поттер лет спустя", он пока находится в прежнем виде.