Новости

Актер из шоу Кевина Смита Роберт Брюс найден мертвым на складе 14:12
Умер актер и режиссер Анатолий Романюк 11:40
Выход "Морбиуса" с Джаредом Лето перенесен на весну 2022 года 11:32
Умер актер Владимир Городничев 09:39
Киану Ривз отдал 70% гонорара от "Матрицы" в фонд борьбы с раком 09:31

В фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя" нашли перепутанных близнецов

Новости
    04.01.2022, 22:19
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Спустя четыре дня с выхода новогоднего фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" в интернете продолжается его бурное обсуждение. Несколько дней назад внимательная зрительница обнаружила в спецэпизоде перепутанное детское фото Эммы Уотсон (на самом деле принадлежащее другой Эмме - племяннице Джулии Робертс). А теперь на другой казус указали сами актеры "поттерианы".

Актер Оливер Фелпс, который исполнил в "Гарри Поттере" роль одного из близнецов Уизли, опубликовал кадр из фильма, на котором изображены они с братом, но подписи с их именами оказались перепутаны.

- Думаю, после всех этих многолетних шалостей кто-то решил отомстить, - написал он, намекая на знаменитые шутки их персонажей, которые в книгах и фильмах постоянно шутили над своим сходством и порой разыгрывали свою мать.

Фелпс добавил, что был очень рад участвовать в воссоединении актеров "Гарри Поттера". А его коллеги по франшизе - Мэттью Льюис и Том Фелтон - оставили под постом ироничные комментарии, вызвав большое удовольствие поклонников.

HBO Max, который выпустил оригинальную версию фильма, сообщил, что уже перезалил на сайт исправленный вариант, сообщает Deadline. На русскоязычных платформах, транслирующих "Гарри Поттер лет спустя", он пока находится в прежнем виде.

Новости

Шоумен Игорь Богданофф умер через шесть дней после брата 03.01.2022
Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс 03.01.2022
Умер создатель фильмов The Beatles Денис О'Делл 03.01.2022
Актер из "Псих-аута" Макс Жюльен умер в день своего рождения 03.01.2022
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фанаты нашли ошибку в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя" 03.01.2022
Вокалистка группы The Party Тиффини Хейл умерла в 46 лет 02.01.2022
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Doctor Who
Опубликован тизер весеннего спецвыпуска "Доктора Кто" 02.01.2022
Вышел трейлер финального сезона "Жизнь после смерти" Рики Джервейса 02.01.2022
"Одному из них осталось недолго": вышел трейлер "Острых козырьков" 02.01.2022
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер-фичуретка новогоднего фильма "Гарри Поттер" 31.12.2021
Скандинавская кинозима-2021, часть третья: Исландия 30.12.2021
Названы пять любимых новогодних фильмов россиян 30.12.2021