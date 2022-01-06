Эксперт рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году

Григорий Сосновский, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Минувший год выдался крайне интересным на инвестиционном рынке. Ключевая особенность - старые добрые консервативные способы инвестирования оказались неактуальными. Облигации из бумаг с доходностью без риска превратились в инструмент с риском без доходности - многие инвесторы по итогам года получили отрицательный результат как по ОФЗ, так и по облигациям, номинированным в валюте. Виной всему повышение ключевой ставки в России в два раза - с 4,25% до 8,5% и ожидание повышения ставки в США. Повышение ставки связано в первую очередь с рекордными за долгое время темпами инфляции как в России, так и в США.

Инфляция - главный враг наличных денег. Поэтому и привычный многим способ хранения денег в наличной форме в этом году дал серьезный сбой. При официальной инфляции на потребительские товары более 10% в России и инфляции в 6,9% в США покупательная способность наличных денег достаточно серьезно сократилась.

В следующем году эта тенденция во многом сохранится, возможно, инфляция будет приостановлена и в середине или конце следующего года ключевая ставка в РФ достигнет своего пика. В США же повышение ставки только начнется. Что же делать и куда будут размещать капитал крупные фонды (стратегия присоединения к "умным" деньгам - одна из лучших на фондовом рынке)? В первую очередь будет актуален рынок акций. Стратегии в России и в США, безусловно, различаются.

Что прогнозируется в России? Скорее всего, в следующем году инфляция достигнет своего пика и начнет снижаться (промпроизводство с сентября падает, доходы населения растут ниже инфляции, закредитованность растет, а доступность кредитов падает). Снижение инфляции остановит рост ключевой ставки, а значит и падение облигаций, в том числе и ОФЗ. Скорее всего, в 2022 году инвестиции в российские облигации окажутся более чем удачными.

Также стоит обратить внимание на дивидендные бумаги крупнейших российских компаний - за 2021 год многие из них за счет беспрецедентного роста цен на сырье получили сверхприбыль, которой будут делиться со своими акционерами через выплату дивидендов. Во многих компаниях, особенно с участием государства, установлена минимальная планка дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли. Дивиденды за этот год по многим компаниям (Газпром, НЛМК, Северсталь и т.д.) составят более 10% в рублях.

Если рассматривать валютные инвестиции, то высшая лига - это рынок акций США. За период пандемии население США значительно сократило свое потребление, при этом получив серьезную поддержку так называемыми "вертолетными деньгами". Аналитики JP Morgan оценивают "избыточные сбережения" на уровне в $2,5 трлн, многие компании находятся в хорошей форме - рекордные запасы "кэша" и сильные фундаментальные показатели. Также помогает и государство, которое увеличит свои расходы в 2022 году на $250 млрд по отношению к 2021 году.

Если выделять секторы для инвестиций на рынке США, то это в первую очередь энергетика и финансы (банкиры выигрывают от роста ставки), потребительские сервисы (сфера услуг сильнее всего страдает от локдаунов), здравоохранение. Не стоит забывать и про сектор высоких технологий (диджитализация сейчас практически неостановимый процесс большой емкости), однако в этом секторе стоит пристально изучать долговую нагрузку компании, так как при росте ставок обслуживать долги будет сложнее. Лучше выбирать проверенных лидеров рынка таких как Amazon, Microsoft и Apple. Подчеркну, что валюту стоит размещать в ценных бумагах, чья доходность превышает инфляцию, только так можно защитить свой капитал от самого главного врага - обесценивания.