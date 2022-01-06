Калашников: Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности

Разрешение российского парламента не требуется для направления контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, существует устав Организации, специальные силы ОДКБ, которые находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций, пишет РИА Новости.

Напомним, ОДКБ приняла решение направить миротворческие силы в Казахстан. Об этом сообщил действующий председатель организации, премьер-министр Армении Никола Пашинян. Он отметил, что такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики, вызванной в том числе вмешательством извне. Миротворческие силы ОДКБ будут введены на ограниченный период времени с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Напомним, массовые протесты в Казахстане, связанные с ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Как минимум восемь полицейских и двое военнослужащих погибли. Президент страны Токаев отправил в отставку правительство и объявил режим чрезвычайного положения.

Алма-Ате нанесен огромный ущерб. По данным комендатуры, в городе немало мародеров, которые "ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медиков" и "нанося ущерб бизнесу". При этом власти отметили координацию сил, которые бесчинствуют сейчас в Алма-Ате. "Высокая организованность бандитов свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом", - говорится в сообщении.