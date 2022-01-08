Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с сообой

Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, 17-летний сын знаменитой ирландской певицы Шинейд О'Коннор, покончил с собой.

О трагедии сама певица написала в соцсетях, опубликовав фотографию Невиима и пожаловавшись на нехватку внимания, которое медики и соцработники уделяли её ребёнку с учётом того, что это была не первая и не вторая его попытка самоубийства. Тем не менее подростку удалось покинуть больницу и осуществить задуманное, несмотря на то, что полиция принялась за его поиски, а мать в соцсетях отчаянно призывала его одуматься.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Обладательнице "Грэмми" Шинейд О'Коннор 55 лет, она четырежды была замужем, у неё ещё трое детей - двое сыновей и дочь. В 2017 году Шинейд, ранее не раз оказывавшаяся в центре скандалов, заявила, что страдает биполярным расстройством и рассказала о насилии со стороны матери и собственных попытках суицида. В 2018-м О'Коннор объявила, что приняла ислам.

У певицы свыше десятка альбомов. Самый знаменитый - второй, I Do Not Want What I Haven't Got, с суперхитом авторства Принса Nothing Compares 2 U. Пластинка несколько недель занимала первое место в американских чартах, не покидая топ в течение года, и принесла Шинейд оглушительную славу. В том же году певица приняла участие в легендарном шоу Роджера Уотерса The Wall Live in Berlin, исполнив песню Mother.