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Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с сообой

Новости
    08.01.2022, 19:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Balazs Mohai/MTI via AP Фото: Balazs Mohai/MTI via AP
Фото: Balazs Mohai/MTI via AP

Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, 17-летний сын знаменитой ирландской певицы Шинейд О'Коннор, покончил с собой.

О трагедии сама певица написала в соцсетях, опубликовав фотографию Невиима и пожаловавшись на нехватку внимания, которое медики и соцработники уделяли её ребёнку с учётом того, что это была не первая и не вторая его попытка самоубийства. Тем не менее подростку удалось покинуть больницу и осуществить задуманное, несмотря на то, что полиция принялась за его поиски, а мать в соцсетях отчаянно призывала его одуматься.

Обладательнице "Грэмми" Шинейд О'Коннор 55 лет, она четырежды была замужем, у неё ещё трое детей - двое сыновей и дочь. В 2017 году Шинейд, ранее не раз оказывавшаяся в центре скандалов, заявила, что страдает биполярным расстройством и рассказала о насилии со стороны матери и собственных попытках суицида. В 2018-м О'Коннор объявила, что приняла ислам.

У певицы свыше десятка альбомов. Самый знаменитый - второй, I Do Not Want What I Haven't Got, с суперхитом авторства Принса Nothing Compares 2 U. Пластинка несколько недель занимала первое место в американских чартах, не покидая топ в течение года, и принесла Шинейд оглушительную славу. В том же году певица приняла участие в легендарном шоу Роджера Уотерса The Wall Live in Berlin, исполнив песню Mother.

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