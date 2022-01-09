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09.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Потепление климата создаст новые угрозы: айсберги и малярийные комары

Текст: Елена Мационг, Татьяна Тюменева
Будут ли в Арктике выращивать бананы, когда она останется без льда? Как изменение климата влияет на животных и заболевания людей? Об этом корреспонденты "Российской газеты" поговорили с директором Института глобального климата и экологии имени академика Израэля, член-корреспондентом РАН Анной Романовской и директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктором географических наук Александром Макаровым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Сергеевич, какие главные проблемы стоят перед Арктикой в связи с изменением климата?

Александр Макаров: Проблемы стоят не перед Арктикой, а перед обществом, которое активнее работает, присутствует и живет в Арктике. Климат меняется - мы наблюдаем потепление, таяние льдов.

Фото: iStock
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Но температура, равно как и количество льда, меняется нелинейно. До того, чтобы в Арктике можно было выращивать бананы в открытом грунте, мы вряд ли дойдем в ближайшие несколько десятков лет. Но заметная часть многолетних льдов будет утрачена, останется однолетний лед. Увеличится зона айсбергов и торосов, которую придется пересекать или огибать.

Задача ученых - собрать и проанализировать текущие данные, понять, куда мы движемся. Возможно, трансформация будет кардинальной, и со временем планета полностью изменит свой облик. Есть мнения, что изменения носят цикличный характер. Здесь главный вопрос - насколько большой этот цикл: 60 лет или 2000. Пока однозначного ответа на этот вопрос нет.

Насколько сейчас заметно потепление на полюсах?

Александр Макаров: Не все так однозначно. Да, мы отмечаем потепление, льдов становится меньше. Но ледяной покров уменьшается только в летний период, а зимой Арктика остается покрытой льдом.

При этом продолжительность зимы в Арктике достаточно велика, иногда до десяти месяцев. В этом году, например, ледовые условия были достаточно сложные. В восточном секторе российской Арктики, особенно в Восточно-Сибирском море, толщина льда достигала полутора метров.

Анна Анатольевна, почему именно Крайний Север стал "лакмусовой бумажкой"? Почему именно там заметнее всего проявления глобального потепления?

Анна Романовская: Это связано с особенностями общей циркуляции атмосферы: интенсивнее всего теплеют полюса.

Фото: iStock
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Кроме того, следует иметь в виду, что суша на планете нагревается быстрее, чем поверхность океана. А учитывая то, что площадь суши в северном полушарии больше, чем в южном - значит, и скорость роста среднегодовых температур там выше. Поэтому сильнее всего потепление проявляется в районе Северной полярной области, арктической зоны.

Для нас в России этот факт особенно заметен, ведь и протяженность, и общая площадь северных широт в нашей стране максимальная. Вечная мерзлота занимает 65 процентов площади РФ.

А можно ли спрогнозировать, когда откроется круглогодичное движение по Северному морскому пути?

Анна Романовская: По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, если человечество не будет предпринимать никаких усилий в борьбе с потеплением и продолжит жить так же, как сейчас (сценарий business-as-usual), то есть вероятность, что в какие-то годы в сентябре, уже начиная с середины этого века, Арктика будет практически свободна ото льда.

Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов

Понятно, что в зимнее время лед в арктических морях будет всегда. Мы говорим о потере именно многолетнего льда. Поэтому, не думаю, что мореходство в этой части когда-нибудь будет столько же безопасным, как в южных морях.

Риски все время будут оставаться очень высокими. Например, даже при увеличении сроков навигации велика будет угроза ледовых штормов. А это значит, нужно будет создавать специальные службы и суда, чтобы противодействовать этим явлениям.

Как сказывается потепление на животных?

Анна Романовская: У нас в институте проводятся исследования по изменению ареалов некоторых членистоногих, которые переносят так называемые трансмиссивные заболевания.

Фото: EPA
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Например, ученые уже зафиксировали, что происходит расширение ареала малярийного комара, европейского лесного клеща - переносчика клещевого энцефалита, боррелиозов, туляремии, комаров - переносчиков вирусов лихорадки Западного Нила и других экзотических для России и опасных заболеваний человека и животных.

По мере роста температур существенное продвижение на север могут начать и некоторые сельскохозяйственные вредители, такие как саранча, например. Все это значительные климатические риски, которые необходимо учитывать и готовить медицинские и ветеринарные службы к развитию ситуации.

Полностью интервью с Александром Макаровым и Анной Романовской читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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