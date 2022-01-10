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10.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Спортзал, бассейн, 16 лабораторий: в Арктику отправят новую экспедицию

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс построена на предприятии "Адмиралтейские верфи". Как уже писала "Российская газета", в ближайшее десятилетие она станет ведущей мировой научной площадкой для проведения исследований в Арктике.

В Северном Ледовитом океане платформу вморозят в лед. Лагерь развернут вокруг нее, где ученые и займутся своими исследования. Как все это будет организовано, о быте новых полярников и опасных встречах с белыми медведями, корреспонденту "РГ" рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктор географических наук Александр Макаров.

Дрейфующая станция "Северный полюс-40" ушла из Центральной Арктики в 2013 году. Она была последней. Александр Сергеевич, почему для нашей страны так важно вернуть дрейфующие станции - пусть и в виде платформы?

Александр Макаров: Будущее мировой арктической науки связано с возвращением к дрейфующим исследованиям в высоких широтах. Это общемировой тренд.

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Спутниковых данных для оценки состояния природной среды недостаточно, нужна информация insitu (на местах) о распределении водных масс, характеристиках льда, загрязнениях. Это возможно сделать только во время экспедиций.

Наиболее точные данные можно получить, если разместить на дрейфующем льду станцию и отслеживать динамику льда вместе с метеорологическими и океанологическими показателями на протяжении минимум одного года.

В свое время работы дрейфующих станций были приостановлены из соображений безопасности.

Александр Макаров: Программу дрейфующих экспедиций на льду пришлось свернуть из-за последствий изменения климата - неблагоприятных ледовых условий. Это подтолкнуло нас к поиску иных путей.

Фото: iStock
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Сейчас мы говорим о совершенно новом подходе - безопасной и надежной платформе, которая сможет как вмораживаться в лед, так и в нужный момент продолжить работу на плаву. Идея создания такого судна родилась в стенах нашего института. Ее автором был мой наставник, ученый-океанолог, полярник, в то время директор нашего института Иван Евгеньевич Фролов. Он много лет продвигал этот проект. И ушел из жизни накануне спуска платформы на воду.

Организацию работы на платформе мы отработали в 2019 году, во время экспедиции "Трансарктика", организованной Росгидрометом. Было вморожено судно "Академик Трешников".

И успешно отработаны технологии развертывания лагеря, работы со льда и эвакуация (см. видео - прим. ред.).

Сколько человек планируете взять в рейс?

Александр Макаров: На платформе будут находиться 48 человек: 14 - судовая команда, 34 - экспедиционный состав. На самом деле 14 человек - это небольшое число для команды судна такого класса, но достаточное.

Дрейфующие станции начинались с палаток, в которых и спали, и ели, и работали. Быт был аскетический. Затем появились модульные домики. Какие условия предложите полярникам на платформе?

Александр Макаров: По сравнению с первыми дрейфующими станциями - санаторные. Одноместные комфортабельные каюты, спортзал, небольшой бассейн, удобная одежда.

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Решается вопрос с обеспечением качественным интернетом (будем дрейфовать в высоких широтах, где не вся спутниковая связь работает).Лаборатории, в которых приятно работать.

Но комплекс научных наблюдений будет развернут и на льду, рядом с судном. Будут ходить с корабля на лед на работу. Неблагоприятные погодные условия гарантированы. Романтики тоже хватит. А как без нее полярнику?

Раз полярникам предстоит выходить с платформы, значит, велика вероятность встречи с белым медведем?

Александр Макаров: Конечно. Обязательно вокруг судна будет выставлена специальная сигнализация, тепловизоры, чтобы обнаружить животных еще на подступах. Группы будут сопровождать специально обученные люди.

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Я сам с белым мишкой встречался дважды. Один раз он мимо неподалеку протопал. А второй раз матерый медведь посетил палатку, где мы еду готовили. И я впервые в жизни увидел, как формируется паника у людей. Даже у полярников с опытом.

Я понял: пока человек не окажется в критической ситуации, ты не можешь знать, как он отреагирует. Да и о себе этого не знаешь. Тот случай закончился благополучно: все остались целы, включая мишку.

Собак на платформу возьмете? Все-таки с ними уютнее.

Александр Макаров: Для уюта - домашние тапочки и плед. Собак берут из практических соображений. Они издали чувствуют медведей, вовремя оповещают о них, тем самым помогая предупредить неприятные инциденты и вовремя отогнать сурового хозяина Арктики. Убивать медведей запрещено, если нет прямой угрозы жизни.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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