Эксперт: КНДР продемонстрировала колоссальный прогресс в военном ракетостроении

5 и 11 января Северная Корея произвела запуски двух ракет, которые назвала "гиперзвуковыми", подчеркнув их выдающиеся характеристики. Эксперты в Сеуле не торопятся с хвалебными оценками, но вынуждены признать, что КНДР ведет разработку систем, которые уже в ближайшем будущем могут создать серьезную угрозу как для самой Южной Кореи, так и для находящихся в стране военных баз США. Мы попросили известного эксперта по военной программе КНДР Владимира Хрусталева рассказать об особенностях новых северокорейских ракет, а также о том, в каком направлении движется развитие военно-промышленного комплекса Страны чучхе.

В чем особенности ракет, запущенных КНДР 5 и 11 января?

Владимир Хрусталев: В первую очередь, хочется обратить внимание на характеристики траекторий, по которым летели новые комплексы в сравнении как с ранее известными простыми баллистическими, так и с квазибаллистическими ракетами КНДР.

Речь здесь идет не столько о формальной гиперзвуковой скорости (то есть скорости в 5 и более скоростей звука), которой легко достигают и обычные баллистические ракеты средней и тем более большой дальности, и не только о способности выполнять в полете маневрирование по вертикали и горизонтали с большими перегрузками вместо простой баллистической кривой. Дело в том, что эти ракеты сразу спроектированы для действия именно в экстремальном диапазоне траекторий полета и скоростей, в котором северокорейские ракеты ранее работать не могли.

Если брать совокупность параметров дальность/маневренность/скорость/высота полета, то вплоть до 2022 г. у Пхеньяна не было систем, имеющих подобное одновременное соотношение вышеназванных характеристик. Как видится, все сделано для того, чтобы повысить возможность преодоление системы противоракетной обороны (ПРО) противника.

После запуска 5 января военные Южной Кореи сказали, что КНДР в официальном заявлении преувеличила возможности своих ракет. После запуска 11 января Сеул признал, что Пхеньян подтвердил многие из заявленных возможностей. Кому стоит верить в этой ситуации?

Владимир Хрусталев: Тут стоит верить лишь своим глазам. Отмечу, что в Южной Корее систематически занижали оценки военно-технических успехов КНДР. Вообще слежение за такого рода ракетами характеризуется рядом сложностей, и ошибки могут возникать непреднамеренно. Например, японская сторона запуск аналогичной северокорейской ракеты, прошедший 19 октября прошлого года, сочла стартом двух ракет, хотя ракета была одна и траектория была не столь экстремальной.

А так, с моей точки зрения, у Северной Кореи виден колоссальный прогресс в плане разработки новых ракетных комплексов. Независимо от того, полностью ли готовы новые ракеты или их еще надо "доводить до ума", в любом случае даже минимальная скромная оценка имеющихся данных иностранных средств наблюдения указывает на значительный рывок в северокорейском ракетостроении.

Насколько эти ракеты могут быть эффективны для преодоления ПРО?

Владимир Хрусталев: Они, скорее всего, очень эффективны для преодоления систем ПРО, исходно спроектированных для перехвата обычных баллистических ракет малой и средней дальности. В новых комплексах КНДР расчетные окна и зоны эффективного обстрела очень сильно сокращены по сравнению с простыми баллистическими траекториями. В ряде же ситуаций перехват при помощи ПРО просто невозможен.

Если вдаваться в детали, то у этих ракет КНДР все на очень хорошем уровне, что представляет очень большую сложность для ПРО противника. Это и высокая скорость (как у нормальной баллистической ракеты средней дальности) и большая часть полета в неудобном для имеющихся противоракет диапазоне высот (для одних слишком высоко, для других слишком низко) и возможность выходить с неприкрытого направления (радары наведения противоракет имеют ограниченные сектора) на цель и возможность сближения под неудобным углом (вероятность перехвата и его эффективная дальность зависят и от этого).

А там, где возможность перехватить все же появляется, то там резко вырастает расход противоракет на одну цель. То есть, если данные ракеты будут применены Северной Корее массовой, то они создадут огромную проблема для ПРО.

КНДР сейчас сделала уже почти правилом, что после каждого запуска на следующий день идет подробное описание тестов с красочными фотографиями и детальным и пояснениями. Как вы думаете, зачем такая открытость со стороны Пхеньяна, ведь могли бы просто промолчать, не снабжая зарубежных экспертов информацией?

Владимир Хрусталев: Во-первых, это задачи внутренней пропаганды, которой надо показывать своему народу достижения национальной военной мощи. Этим заняты власти и пропагандисты практически всех значимых военных держав. КНДР делает тоже самое, но лишь с поправкой на местную специфику. Во-вторых - для убедительности сдерживания. Если вы хотите впечатлить противника, то надо систематически и достоверно его удивлять успехами развития своей военной промышленности. Эти задачи и решаются при помощи подробных текстов и иллюстраций, которые мы обычно видим в СМИ КНДР после запусков.

КНДР пока сдерживает обещания, данные Ким Чен Ыном в 2018 г., прекратив ядерные испытания, а также запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), но продолжает тестировать что-то другое. Например мы видим ракетные запуски с подлодок, старты ракет меньшей дальности, но со сложными траекториями и т.д. Как вы считаете, над чем сейчас усиленно работают северокорейские ракетчики, если судить по проводимым после "моратория" Ким Чен Ына испытаниям?

Владимир Хрусталев: Во-первых, это создание разделяющихся головных частей для ракет, во-вторых, это создание новых твердотопливных баллистических ракет для подводных лодок, в-третьих, совершенствование твердотопливных МБР, в-четвертых, создание различных комплексов средств преодоления ПРО для МБР (ложные цели, генераторы помех и т д). Ну и Пхеньяну скорее всего придется возвращаться к запускам спутников. У них существует объективно огромная потребность в полноценной орбитальной группировке (связь, разведка, метеорологические данные), потому КНДР придется возобновить попытки вывода спутников на орбиту.

В октябре прошлого года КНДР провела первую в истории выставку вооружений "Самооборона-2021", о чем публично сообщила, предоставила фотографии с мероприятия. На выставке побывал и Ким Чен Ын. Вы увидели на выставке что-то интересное?

Владимир Хрусталев: Там было много интересных вещей, но мне особенно запомнились две новые крылатые ракеты - как та, про испытания которой рассказывали в СМИ, так и некая другая. Был также заметен любопытный раздел выставки под названием "Спутники и космические технологии", но, к сожалению, никакие экспонаты в официальный репортаж не попали.

Чего нам стоит ожидать в дальнейшем от КНДР в плане шагов по дальнейшему развитию вооружений? Как вы думаете, может ли Пхеньян пойти на возобновление ядерных взрывов или запуски МБР?

Владимир Хрусталев: Можно с полной уверенностью сказать, что Северная Корея продолжит испытания как новых ракет (причем самых разных, а не только баллистических), так и уже известных, проверенных систем.

Что касается испытания новых МБР в обозримом будущем, то не могу точно сказать, но не исключаю подобной возможности.

А вот ядерные взрывы - это шаг несколько иного уровня. Пока это выглядит маловероятным, и должно произойти что-то важное и необычное, чтобы КНДР возобновила полномасштабные ядерные взрывы. Тем более, что в значительной степени необходимость в подобных тестах снизилась, так как в КНДР научились совершенствовать атомные боезаряды путем проведения разных подкритических, гидроядерных и иных опытов в сочетании с математическим моделированием. На новые тесты ядерного оружия КНДР может подтолкнуть создание какого-то радикально нового по конструкции заряда, где без теста "вживую" все же обойтись, либо значимое изменение внешнеполитической обстановки.

Многие эксперты спорят по поводу того, какая цель у Ким Чен Ына в плане развития своей ракетно-ядерной программы. С одной стороны очевидно, что КНДР явно не потянет то обилие и разнообразие комплексов, которое есть у США и России, с другой - Северная Корея тем не менее не останавливается на достигнутом и продолжает наращивать свои мощности. Если бы вы были Ким Чен Ыном, какое состояние ракетно-ядерного арсенала страны вы посчитали бы достаточным для гарантии безопасности с учетом нынешнего положения КНДР? Где Пхеньян остановится или может он двигаться дальше постоянно?

Владимир Хрусталев: Скажем так: КНДР не на Марсе живет, а потому руководство Северной Кореи не может игнорировать развитие как разведывательно-ударного потенциала противников, так и развитие систем ПРО. Поэтому по мере того, как будет видоизменяться военная мощь оппонентов, параллельно продолжится развитие и ракетно-ядерного арсенала КНДР. Проще говоря, раз развиваются ракеты и системы ПРО у США, Южной Кореи и Японии, то будут продолжать развиваться и северокорейские ракетные комплексы, которые будут предназначены для преодоления этих ПРО и доставки ядерных боезарядов до назначенных целей.

Что касается, конкретной цели, уровня, где КНДР сможет считать себя в более-менее относительной безопасности, то думаю, что Пхеньяну потребуются сотни готовых ядерных и термоядерных зарядов, штук от 150 до 500. И при этом часть этого арсенала должна достаточно уверенно достигать территории США даже при противодействии ПРО.

Судя по ситуации, несмотря на всю риторику по части развития межкорейского диалога Южная Корея отнюдь тоже не хочет просто смотреть на северокорейские тесты и сама активно взялась развивать соответствующие арсеналы, благо США отменили многие ранее действовавшие ограничения. Сеул успешно испытал новые баллистические ракеты наземного базирования, произвел запуски ракет с подводных лодок, идут разговоры о создании собственного атомного подводного флота. Кроме того, Южная Корея активно взялась за развитие собственной космической программы, которая имеет явное и военное приложение, что в Сеуле, впрочем, и не скрывают. Чем может грозить России такое активное вооружение соседей по региону?

Владимир Хрусталев: В регионе сейчас вооружаются абсолютно все: и США, и Китай, и Япония, и обе Кореи и другие страны. Просто технический прогресс несколько меняет актуальную военно-технологическую моду. Потому России что-либо серьезное может грозить лишь в двух случаях: либо РФ будет игнорировать процесс всеобщего перевооружения на своих восточных рубежах, либо если она будет пытаться в военном строительстве играть в паритет со всеми вместе взятыми. Потом России необходимо проводить рациональную линию развития военного потенциала страны в регионе - совершенствовать свои возможности, но все же не пытаться оказаться сильнее всех вместе стран на планете.