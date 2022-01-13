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Бен Аффлек дал мрачный прогноз по поводу будущего киноиндустрии

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    13.01.2022, 14:16
Текст:   Анастасия Николаева

В преддверии цифрового релиза нового фильма Джорджа Клуни "Нежный бар" исполнитель одной из главных ролей Бен Аффлек дал несколько интервью зарубежным изданиям. В разговоре с давним другом и коллегой Мэттом Дэймоном для Entertainment Weekly он высказался по поводу тенденций в мировом кинематографе.

- Я думаю, что фильмы в кинотеатрах станут более дорогими, событийными. В основном они будут для молодых людей и в основном типа "Эй, я так увлечен вселенной Marvel, не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше". И фильмов в кинотеатрах будет 40 в год, наверное, в основном франшизы, сиквелы, анимационные, - заявил актер.

На эти мысли его натолкнули результаты проката фильма "Последняя дуэль" Ридли Скотта, в котором они снялись вместе с Дэймоном. - Я действительно горжусь этим фильмом. Так что я был действительно сбит с толку (сборами - прим. "Кинократии"). А затем, увидев, что он хорошо прошел на стримингах, я подумал: "Ну вот и все. Вот где аудитория", - отмечает Бен Аффлек.

Ранее режиссер картины Ридли Скотт обвинил в провале фильма "Последняя дуэль" миллениалов. Режиссер заявил, что Disney сделал большую работу по продвижению фильма, однако "аудитория миллениалов, воспитанная на этих чертовых (он высказался грубее - прим. "Кинократии") мобильниках" не смогла оценить работу режиссера.

В другом интервью актер, сыгравший Бэтмена в нескольких экранизациях последних лет, рассказал о своем опыте работы в фильме "Лига справедливости" и о причинах, по которым он отказался от съемок в сольном фильме о Брюсе Уэйне.

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