Песков назвал условие контактов Путина с Байденом

"Пока конкретных планов нет, нужно дождаться, когда подойдут письменные формулировки, проанализировать их и потом уже будет выработана и определена президентом линия", - сообщил Песков. Так он ответил на вопрос о планах беседы двух лидеров в ближайшее время по итогам консультаций по гарантиям безопасности.

Напомним, что консультации прошли на трех треках - 9-10 января в Женеве между Россией и США, 12 января на заседании Совета Россия-НАТО и 13 января в формате ОБСЕ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Вашингтон обещал на следующей неделе дать ответ в письменном виде. В те же сроки готов уложиться и Североатлантический Альянс.

Путин проинформирован об итогах переговоров, сказал РИА Новости Песков."И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ", - пояснил он.