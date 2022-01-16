СМИ: Не все в НАТО довольны позицией США на переговорах с Россией

На публике США и их союзники по НАТО выступают единым фронтом по отношению к предложениям о гарантиях безопасности, которые выдвинула Россия, однако на самом деле не все члены альянса согласны с позицией, которую заняли американцы.

Как отмечает The Wall Street Journal, особую обеспокоенность вызвал тот факт, что некоторые озвученные США идеи не были обсуждены заранее с их союзниками.

Как пишет автор статьи, ссылаясь на мнение дипломатов некоторых стран НАТО, им не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств. Власти ряда стран вообще узнали об этом из средств массовой информации.

Чтобы смягчить накал страстей, американцы заверили, что это были только идеи, а не конкретные предложения. К тому же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что "если что-то и будет превращаться в конкретные предложения, а тем более в конкретные договоренности, то это будет подробно обсуждаться с союзниками".

Напомним, 10 января на переговорах России и США в Женеве, а затем 12 января на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе обсуждались требования Москвы предоставить ей гарантии безопасности, в частности о нерасширении НАТО, прекращении военно-технического освоения постсоветских стран, отказе от размещения на их территории вооружений. Как отметили в МИД РФ, добиться прогресса не удалось, в настоящее время российская сторона ждет письменного ответа от Вашингтона. Как заверил посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова к продолжению диалога.