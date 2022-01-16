Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России

На этом уровне показатель сохранится в течение примерно двух недель, то есть до середины февраля, после чего заболеваемость начнет падать.

Такой прогноз озвучил завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Он ссылается на разработанную его группой математическую модель, прогнозирующую распространение коронавируса с точностью до месяца.

"Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек", - рассказал Захаров ТАСС, уточнив, что число одновременно болеющих ковидом составит к началу следующего месяца 1 млн человек против текущего уровня в 623 тысячи.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что нового эпидемического подъема по заболеваемости коронавирусом не избежать, причина тому - распространение штамма COVID-19 "омикрон", заразность которого выше в 3-7 раз, чем у ранее выявленных штаммов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, прогнозировала 100 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Пока число зараженных "омикроном" в РФ составляет менее тысячи случаев, однако только за последнюю неделю число заразившихся в Москве выросло более чем вдвое.

По данным ВОЗ, сейчас в мире доминирует заболеваемость именно "омикрон"-штаммом коронавируса, а абсолютное число зараженных выросло до рекордного уровня 3,4 млн человек. Для снижения темпов роста заболеваемости медики рекомендуют всем, у кого нет медотвода, вакцинироваться от COVID-19, а ревакцинацию проводить через полгода после последней прививки или перенесенного заболевания.