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16.01.2022 18:37
Рубрика: Общество

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России

Текст: Анастасия Селиванова
К 1 февраля текущего года число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией может вырасти вдвое и составить 65 тысяч против текущего показателя менее 30 тысяч.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На этом уровне показатель сохранится в течение примерно двух недель, то есть до середины февраля, после чего заболеваемость начнет падать.

Фото: iStock
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Такой прогноз озвучил завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Он ссылается на разработанную его группой математическую модель, прогнозирующую распространение коронавируса с точностью до месяца.

"Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек", - рассказал Захаров ТАСС, уточнив, что число одновременно болеющих ковидом составит к началу следующего месяца 1 млн человек против текущего уровня в 623 тысячи.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что нового эпидемического подъема по заболеваемости коронавирусом не избежать, причина тому - распространение штамма COVID-19 "омикрон", заразность которого выше в 3-7 раз, чем у ранее выявленных штаммов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, прогнозировала 100 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Пока число зараженных "омикроном" в РФ составляет менее тысячи случаев, однако только за последнюю неделю число заразившихся в Москве выросло более чем вдвое.

По данным ВОЗ, сейчас в мире доминирует заболеваемость именно "омикрон"-штаммом коронавируса, а абсолютное число зараженных выросло до рекордного уровня 3,4 млн человек. Для снижения темпов роста заболеваемости медики рекомендуют всем, у кого нет медотвода, вакцинироваться от COVID-19, а ревакцинацию проводить через полгода после последней прививки или перенесенного заболевания.

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