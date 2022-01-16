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16.01.2022 19:13
Рубрика: В мире

Во время беспорядков в Алма-Ате было похищено более 1,3 тысячи единиц оружия

Текст: Юрий Когалов
В ходе массовых беспорядков в Алма-Ате из оружейных магазинов было похищено более 1,3 тысячи единиц оружия. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов​​​.

По его словам, в руках участников беспорядков оказались 1347 единиц оружия: 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE
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Как напомнил Таймерденов​​​, протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города, блокировались дороги.

"С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата", - рассказал высокопоставленный полицейский.

Он также отметил, что оборонявшие здание мэрии силовики 5 января не применяли оружие, чтобы избежать большого числа человеческих жертв. "Полиция была вынуждена отступить", - признал Таймерденов. В итоге акимат был разграблен и сожжен.

По данным правоохранительных органов, за все время беспорядков пострадали порядка 4,5 тысяч человек, 149 гражданских лиц и 11 силовиков погибли.

Примечательно, что преступники совершили несколько нападений на морги города и похитили более 40 своих сообщников.

Напомним, в начале января по Казахстану прокатилась волна акций протеста против повышения цен на газ для автомобилей, переросшая в беспорядки, нападениям подверглись здания госорганов, полицейские и военные. Наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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