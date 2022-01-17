Apple и Viber начали "приземляться", Likee близок к выполнению всех требований

В соответствии с требованиями закона "о приземлении", иностранные IT-компании обязаны обеспечить свое официальное присутствие на территории Российской Федерации, создав филиал, открыв представительство или учредив российское юридическое лицо, обладающее полномочиями по представлению в суде, рассмотрению обращений граждан, модерированию контента и ограничению доступа к запрещенной информации.

Кроме того, иностранные IT-компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обращений российских граждан и организаций.

В настоящий момент под критерии закона подпадают 13 иностранных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами.

По состоянию на 17 января 2022 года компании Apple, Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Также в Роскомнадзоре подтвердили, что Apple и Likee разместили на своих сайтах электронные формы обратной связи с российскими пользователями.

Кроме того, соцсеть Likee установила на своем сайте счетчик посещаемости и предоставила данные о планах открытия российского юридического лица, наделенного необходимыми полномочиями. Роскомнадзор ожидает от компании документы, подтверждающие правомочность создаваемого российского представительства. Компания может стать первой, кто в полной мере исполнил требования закона "О приземлении".

Большое число вопросов вызвало расхождение между информацией, публикуемой IT-компаниями о своих действиях по закону "о приземлении", и данными, опубликованными в специальном разделе на сайте Роскомнадзора.

Как сообщил "РГ" источник, знакомый с процедурой рассмотрения документов, после уведомления ведомства о выполнении компанией тех или иных требований закона, требуется определенное время на проверку этой информации и соответствие принятых мер требованиям законодательства. То есть компаниям недостаточно просто выполнить то или иное требование закона "о приземлении". Необходимо надлежащим образом уведомить об этом регулятора.

Вероятно, именно по этим причинам на сайте Роскомнадзора в настоящий момент отсутствует информация о том, что мессенджер Viber открыл в России полноценное представительство, как об этом сообщила компания.

Для компаний, которые не исполнят требования закона, предусмотрены такие санкции, как запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств. Также могут быть применены и технологические меры: замедление трафика или полная блокировка ресурса.

Как ранее сообщал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, в настоящее время речь не идет о применении жестких мер. Меры принуждения могут быть реализованы только в крайнем случае, если другие методы не работают. В первую очередь предусмотрено наложение экономических ограничений. Необходимое для этого взаимодействие с ФАС и ФНС у Роскомнадзора уже организовано.

"Если мы будем объективно понимать, что компания ведет работу по открытию уполномоченного представительства, то готовы вести диалог, оказывать поддержку. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией", - заявил Субботин.