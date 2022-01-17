BMW не откажется от разработки ДВС

BMW продолжит работу над разработкой более экономичных бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. В компании уверены, что они будут актуальны как минимум в ближайшие десятки лет. Об этом заявил руководитель BMW Франк Вебер.

Как уточняет портал Auto Motor und Sport, в планах - выпуск шести- и восьмицилиндровых моторов с уменьшенным объемом выбросов углекислого газа, в соответствии с самыми жесткими стандартами. Это абсолютно новая разработка, а не совершенствование прежних модификаций. Добиться нужных показателей инженеры смогли с помощью современных технологий, в частности, используемых для головки блока цилиндров.

Ожидается, что новый бензиновый мотор V8 с индексом S68 BMW может презентовать уже в этом году на седане 7-Series. "Битурбовосьмерка", скорее всего, будет установлена на самых мощных моделях BMW.

Также в планах марки - разработка гибридных моторов, которые послужат плавному переходу на полностью электрические автомобили.

Напомним, что многие компании в ближайшие десятилетия будут постепенно отказываться от двигателей внутреннего сгорания. В их числе, например, Audi, Hyundai, GM, Peugeot и другие.