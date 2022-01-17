На портале госуслуг появился новый сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что с помощью сервиса можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами, об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам, являющимся высококвалифицированными специалистами.

В Минцифры отметили, что сейчас в МВД ежегодно поступает около трех миллионов уведомлений.

"Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации", - отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на начало декабря на портале госуслуг были зарегистрированы 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью. Самыми популярными услугами являются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, а также регистрация транспортных средств.

Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн", утвержденная правительством, предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Кроме того, планируется, что к 2024 году учетная запись на портале будет оформлена у 85% граждан страны.