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17.01.2022 10:52
Рубрика: Digital

На портале госуслуг появился новый сервис

Текст: Василий Кошкин
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

На портале госуслуг появился новый сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Отмечается, что с помощью сервиса можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами, об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам, являющимся высококвалифицированными специалистами.

В Минцифры отметили, что сейчас в МВД ежегодно поступает около трех миллионов уведомлений.

"Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации", - отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на начало декабря на портале госуслуг были зарегистрированы 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью. Самыми популярными услугами являются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, а также регистрация транспортных средств.

Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн", утвержденная правительством, предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Кроме того, планируется, что к 2024 году учетная запись на портале будет оформлена у 85% граждан страны.

Digital Технологии Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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