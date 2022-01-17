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17.01.2022 10:00
Рубрика: Общество

Под Екатеринбургом развернут лабораторию для выявления "омикрона"

Текст: Татьяна Воробьева

Для мониторинга распространения нового штамма коронавмируса, получившего название "омикрон", на территории России обустраивают 11 лабораторий. Одна из них будет развернута в Березовском, городе-спутнике Екатеринбурга. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.

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Напомним, накануне стало известно, что в Свердловской области зафиксированы первые четыре случая заражения "омикроном". Причем два из них - как раз в Березовском. Также подтвердилась информация о наличии нового штамма у одного из пациентов в соседней Челябинской области.

Известно, что новый штамм быстро распространяется, активно вытесняя "дельту". При этом в группе риска теперь не только пенсионеры, но и дети, у которых новый вариант коронавируса вызывает бронхиолит (воспаление мелких отделов бронхиального дерева).

Ранее в Центре "Вектор" проверили, как вирус ведет себя, как долго сохраняет способность к заражению вне организма. В частности, подтвердилось, что "омикрон, как и предшествующие штаммы, способен некоторое время оставаться жизнеспособным на поверхностях, на которые оседают мельчайшие капли влаги и слизи, выделяемые инфицированным человеком при кашле, чиханье и даже разговоре.

Между тем

По данным опертшаба на 16 января, на Среднем Урале выявлено еще 564 случая COVID-19 (суммарно с начала пандемии - 205 614). При этом состояние 326 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписан за сутки был 731 человек (общее число выздоровевших составило 180 063). Зарегистрировано 20 случаев смерти больных COVID-19 за сутки, в челом же пандемия унесла жизни 9 745 свердловчан.

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