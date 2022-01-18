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18.01.2022 14:21
Рубрика: Digital

Чернышенко назвал способ повысить безопасность данных на "Госуслугах"

Текст: Василий Кошкин
В России началась разработка нового фактора аутентификации пользователя портала госуслуг - вход в личный кабинет будет осуществляться с помощью данных единой биометрической системы, запущенной в конце 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Фото: Евгений Биятов/ТАСС Фото: Евгений Биятов/ТАСС
Фото: Евгений Биятов/ТАСС

По словам чиновника, сейчас портал госуслуг является одним из самых популярных порталов в России: подтвержденную учетную запись имеют более 93 млн человек.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
На портале госуслуг появился новый сервис

"Для защиты их данных правительство использует самые современные технологии, в том числе, планируется использование биометрии. Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян. Возможность входа в личный кабинет по биометрии станет доступна в течение полугода", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным. Как заверили в Минцифры, никаких ограничений в использовании "Госуслуг" в связи с введением биометрии не будет, все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, ведомство планирует повышать безопасность аккаунтов пользователей портала госуслуг. Сейчас они могут воспользоваться двухфакторной аутентификацией своего аккаунта - с помощью SMS-кода. Эту опцию можно самостоятельно включить в разделе "Безопасность" профиля, однако пользуются такой возможностью немногие.

"Минцифры планирует сделать опцию SMS-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи", - отметил Качанов.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал, что самыми популярными услугами являются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, а также регистрация транспортных средств.

Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн", утвержденная правительством, предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Кроме того, планируется, что к 2024 году учетная запись на портале будет оформлена у 85% граждан страны.

Digital Технологии Правительство Вице-премьеры Государственные интернет-услуги

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