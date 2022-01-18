Александра Александрова: Работу в Москве могут найти все

После заметного скачка в начале пандемии безработица в столице вернулась к доковидному уровню. Но все ли москвичи могут найти работу? Что происходит с занятостью в отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19? Стоит ли сейчас рваться сюда на заработки жителям регионов? На какие зарплаты можно рассчитывать в Москве? На эти и другие вопросы "РГ" ответила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

Александра Александрова: Инвестировать надо в первую очередь в себя, в свои знания. Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты Москвы





На выбор - 400 тысяч вакансий

Александра Борисовна, безработица в столице долгие годы была самой низкой в стране. Работы в Москве всегда хватало не только москвичам, но и жителям регионов. Но приход коронавируса существенно изменил столичный рынок труда: одни компании отправили своих работников на удаленку, другие - вынуждены были сократить кадры. В прошлом году экономика города почти восстановилась. Как это отразилось на занятости?

Александра Александрова: Действительно, в 2020 году, в самый пик пандемии, произошел резкий рост безработицы в Москве - до 3 процентов. Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 224 тысяч человек. Но по мере того как врачи учились бороться с новым опасным вирусом, возрождалась экономика города, а с ней и рынок труда. Уже к концу 2021 года уровень безработицы сократился в шесть раз, сейчас он составляет 0,48 процента, безработных зарегистрировано 35,4 тысячи. То есть практически столько же, сколько было в 2019 году.

В каких отраслях стало проще найти работу?

Алекcандра Александрова: Практически во всех. Достаточно быстро восстановился ресторанный бизнес, который в первую волну коронавируса целиком уходил на доставку. Поваров сейчас в городе нужно так много, что кафе и рестораны, если не находят специалистов нужной квалификации, берутся сами их доучивать. Для них, а также для официантов, администраторов в отельном бизнесе открыто более 59 тысяч вакансий. Практически нет безработных в IT - спрос превышает предложение в 25 раз. Для программистов, аналитиков данных, web-разработчиков открыто более 42 тысяч вакансий. Повышенный спрос на кадры в сфере транспорта и логистики. Похоже, никогда не насытятся кадрами строительство и ЖКХ. Все, кто что-то умеет делать руками, очень востребованы в Москве. В общей сложности число предложений в базе службы занятости составляет более 400 тысяч вакансий, что в 2,6 раза больше, чем было до пандемии.

Сколько времени требуется, чтобы найти работу в Москве?

Александра Александрова: Те, кто хочет работать, могут устроиться хоть завтра. Как я уже сказала, в столице очередь работодателей за работниками.

В Москве главное - было бы желание работать. Со всем остальным - обретением уверенности в себе, повышением уровня квалификации, поиском нового места приложения сил - поможет справиться городская служба занятости

Это относится, наверное, к представителям рабочих профессий. Но в Москве, как известно, самая высокая в стране доля населения с высшим образованием. Им, вероятно, сложнее с трудоустройством?

Александра Александрова: Но Москва - город не только синих, но и белых воротничков. У нас, как нигде, велика и потребность в специалистах, способных заниматься администрированием, интеллектуальным трудом, работать в креативной индустрии, профессиональных, финансовых услугах, менеджменте. Вопрос лишь в качестве высшего и дополнительного образования, а также в опыте работы, насколько они соответствует тому, которое требуется работодателю.

Эффект удаленки

Удаленка сказалась на требованиях, предъявляемых к работникам в Москве?

Александра Александрова: Да, в ряде отраслей требования выросли, что в свою очередь привело и к росту конкуренции. Например, офис-менеджеру, который стоял на ресепшен, раньше было достаточно минимальных IT-навыков. Дистанционный формат работы подтолкнул многие компании к изменению бизнес-процессов, внедрению цифровых продуктов. В результате те, кто не смог быстро выучить новые технологии, подстроиться под изменившиеся бизнес-процессы, рискуют оказаться невостребованными. Та же история с бухгалтерами, владеющими устаревшими программами. Выход и у тех и у других один - осваивать новые программы и заново доказывать свою конкурентоспособность.

Но пандемия рано или поздно закончится...

Александра Александрова: Верю, что так и будет. Но большинство компаний к прежней офисной жизни теперь уже точно не вернутся. Выполнение работы из дома, которую можно выполнить удаленно, для многих стало нормой. Это повлияло и на устройство офиса. Приятно, конечно, иметь свое рабочее место, свой стол, где на определенном месте стоит кружка и лежат бумаги. Но многие компании, занятые интеллектуальным трудом, предпочитают сейчас строить жизнь по-другому. Они дают своим работникам возможность бронировать в офисном пространстве стол, компьютер в определенный день, на определенные часы. Это намного экономнее.

Кто поможет в столице человеку сориентироваться в этом меняющемся рынке занятости? Особенно, если он не уверен в том, что соответствует требованиям сегодняшнего дня?

Александра Александрова: В Москве главное - было бы желание работать. Со всем остальным - обретением уверенности в себе, повышением уровня квалификации, поиском нового места приложения сил - поможет справиться служба занятости. В ее структуру входят 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены по всему городу в центрах госуслуг "Мои Документы". В каждом из них имеются карьерные консультанты, которые готовы вникнуть в конкретную ситуацию каждого конкретного человека. Одному будет достаточно квалифицированного совета, другому помогут подобрать программу обучения или переобучения, оплаченную из бюджета. Их у нас - совершенно бесплатных для обучающихся, великое множество. Программы великолепные, разработанные на базе таких лучших вузов страны, таких как Высшая школа экономики, Финансовая академия, Российский экономический университет имени Плеханова и другие. С их помощью горожане могут повысить свою цифровую грамотность, не дожидаясь, пока их сократят на работе, а также освоить новую профессию.

Москвичи пользуются такой возможностью?

Александра Александрова: За 2021 год через программы переобучения прошли 18 тысяч горожан. Что важно: 60 процентов из них трудоустраиваются сразу, после завершения курса. То есть практически все, кто немедленно готов выйти на работу. Замечу, для человека это лучшее решение, так как любой промежуток времени, на который безработный застревает в поисках нового места работы, уменьшает его конкурентоспособность. Иногда, возможно, стоит даже пойти на какие-то компромиссы, чтобы двигать карьеру дальше в статусе уже занятого человека.

Курьер - не профессия

Кому сложнее всего найти работу? Молодежи?

Александра Александрова: Студентам лучше всего начать заниматься своим трудоустройством с третьего-четвертого курса, а стажироваться как можно раньше. Работодатели охотно берут их, давая возможность освоить за время стажировок технологии, нужные их компании. Выпускнику, у которого нет опыта стажировок, подработок по завершении последних курсов, трудоустроиться будет сложнее, и его зарплата будет ниже. В этом случае молодому специалисту поможет наш центр "Моя карьера". Ее консультанты научат, как продемонстрировать знания, полученные в вузе, умение учиться, цифровые навыки.

Многие студенты в наши дни нередко соблазняются возможностью легких заработков, которая появилась в столице благодаря удаленке. Зачем, говорят они, так долго учиться и получить на выходе зарплату 50-60 тысяч, в то время как курьер, раскатывая с сумкой "Доставка еды" на самокате, может заработать 180 тысяч рублей в месяц.

Александра Александрова: Этот рынок в Москве действительно сейчас очень емкий. И зарплата на нем 180 тысяч не редкость. Да и стать курьером очень просто: нужен только телефон и двухколесное средство передвижения. Немедленное оформление, статус самозанятого и все, завтра ты полноценный сотрудник компании...Но я как карьерный консультант советую все-таки идти в профессию. В роли курьера молодой человек в начале своего трудового пути действительно может выиграть в оплате. Но потеряет более важное - время, которое позволит ему приобрести опыт и возможность выйти на рыночную зарплату в профессии. Инвестировать надо в первую очередь в себя, в свои новые знания. А историю на колесах лучше рассматривать как подработку. Тем более что дефицит курьеров не вечен - беспилотники все активнее пробивают себе дорогу.

А на какую помощь в трудоустройстве могут рассчитывать москвичи предпенсионного возраста, инвалиды?

Александра Александрова: Заявление об уходе с прежней работы по интернету: "Извините, так получилось, я уже работаю в другом месте", подают, как правило, молодые. Старшее поколение в отличие от них предпочитает стабильность. Поэтому его представителям лучше дотягивать свою квалификацию внутри компании. Сделать это также можно с помощью учебных программ службы занятости. С этим, как я уже говорила, проблем в Москве нет. А вот людям с инвалидностью искать работу сложнее других. Поэтому в прошлом году в Москве появилась за счет города программа повышения квалификации для людей с инвалидностью. В нашей стране это первая такая программа. Ограничения по здоровью у этих людей разные, а значит, и возможности встроить их в открытый рынок должны быть также самые разные. Для их создания город передал некоммерческим организациям, которые работают с инвалидами, 50 помещений, в которых НКО могут организовать разные мастерские с рабочими местами. Чтобы эти люди могли выйти из дома, получить рабочее место, встроиться в команду и просто ощутить свою нужность в большем городе. Для поддержки НКО, которые взяли на себя эту работу, через конкурс грантов "Москва - добрый город" ежегодно в столице раздаем 400 миллионов рублей.

И сколько же москвичей с инвалидностью эта программа может охватить?

Александра Александрова: Программа принята лишь в конце 2021 года. В плане на 2022 год 4 тысячи мест для обучения. Мы всегда сможем увеличить их количество при необходимости. Но это только начало, ограничений нет. Больше откликнется людей - больше будем обучать.

Зарплата сиделки - 100 тысяч

Стройкомплекс и комплекс городского хозяйства Москвы в прошлом году поставили перед собой задачу снижать использование труда мигрантов в своих отраслях. Что-то изменилось в столице?

Александра Александрова: Меньше стало сиделок и нянь, которые приезжали большей частью с ближнего зарубежья. Сейчас мы анализируем, как развивать в городе эту отрасль долговременного ухода. Продолжительность жизни в Москве растет, и потребность в долговременном уходе увеличивается. Да и сам он меняется. Уход должен быть прямо связан с конкретными потребностями людей и психологической совместимостью с человеком, к которому нанимают сиделку или помощника. Но сертификации этих профессий пока нет. Получается, что люди пускают в дом помощников, о которых мало что знают. Поэтому также вместе с НКО Москва запускает программы, направленные на профессионализацию этого сектора. Они востребованы у москвичей пенсионного и предпенсионного возраста.

Сколько же времени надо учиться, чтобы стать, например, квалифицированной сиделкой?

Александра Александрова: Программы разные. Для тех, у кого есть опыт ухода за родственниками, хватает и нескольких недель. Есть и трехмесячные курсы, главная задача которых научить будущую сиделку правильному уходу. В любом случае профессия сиделки предполагает обучение, которое основано на профстандарте "Помощник по уходу (сиделка)". Его требования должны быть полностью отражены в программе обучения. По завершении слушатель получит документ "Свидетельство о профессии".

Сколько может заработать такой специалист?

Александра Александрова: Уровень зарплаты специалиста по уходу зависит от объема и качества выполняемых услуг и в Москве может варьироваться от 35 до 100 тысяч рублей в месяц.