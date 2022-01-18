Как в Южно-Сахалинске справляются с последствиями снегопада

К разгулу стихии оказались не готовы управляющие компании. По словам мэра Сергея Надсадина, некоторые из них могут лишиться лицензии. Когда 12 января специалисты отдела муниципального жилищного контроля проверили дворы 104 многоквартирных домов, обслуживаемых десятью компаниями, то выяснилось, что большинство "управляек" к работам по расчистке даже не приступали. Исключение составила лишь одна УК, которая бросила в бой со снегом дворников и спецтехнику.

По состоянию на 18 января жилинспекция вынесла 74 предостережения, а из-за многочисленных жалоб жителей две компании могут быть привлечены к административной ответственности. Мэр города обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести большую часть сотрудников на удаленный режим работы.

Ситуация со "снежным пленом" сложилась настолько серьезная, что школьники областного центра до сих пор учатся на удаленке, которая не раз продлевалась. Ожидается, что вернуться за парты дети смогут только 24 января. Пока же передвигаться по улицам города опасно из-за работающей снегоуборочной техники. Что касается детских садов, то для расчистки их территорий привлекались даже военные.

Расчистка улиц и дворов ведется круглосуточно. Власти создали специальную интерактивную карту, с помощью которой можно отслеживать в Сети сводки с фронтов "снежной войны".

- Благодарю городскую администрацию, что мобилизовали все ресурсы для борьбы со стихией. Сейчас необходимо скоординировать действия дорожных и коммунальных служб, автовладельцев, ГИБДД и всех горожан. Для этого создана цифровая карта, - заявил губернатор Валерий Лимаренко. - Обращаюсь к южносахалинцам. Если вы видите несоответствие, если ваш двор обозначен как убранный, а в реальности не расчищен, сообщайте мне. С помощью карты мы сможем следить за состоянием дворов постоянно, а не только в условиях циклона.

Администрация города также постоянно информирует о том, какие улицы уже расчищены, а на каких работы еще предстоят. Вдобавок горожанам сообщают, где можно припарковать автомобиль - даже это стало актуальной проблемой.