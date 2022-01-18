Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении"

Стриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. "Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", - следует из сообщения, размещенного на сайте службы.

В рамках закона иностранные компания должна также будет создать филиал или открыть представительство в России, а также разместить электронную форму обратной связи с российских пользователей. Эти два требования Spotify пока не выполнил.

В соответствии с новыми требованиями зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Сейчас под эти критерии подпадают 13 иностранных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами. Ранее сегодня стало известно, что соцсеть TikTok разместила электронную форму обратной связи с пользователями из России. Накануне компании Apple, Likee и Viber также зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.