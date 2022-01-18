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18.01.2022 11:01
Рубрика: Digital

TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Соцсеть TikTok разместила электронную форму обратной связи с пользователями из России, что является требованием закона о деятельности иностранных лиц в интернете.

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Apple и Viber начали "приземляться", Likee близок к выполнению всех требований

"Разместить на информационном (-ых) ресурсе (-ах) электронную форму. Исполнено", - говорится на сайте Роскомнадзора.

При этом в рамках закона иностранные компании должны также создать филиал или открыть представительство в России, а также зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Эти два требования TikTok пока не выполнил.

Сейчас под критерии закона подпадают 13 иностранных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами. По состоянию на 17 января, компании Apple, Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Также в Роскомнадзоре подтвердили, что Apple и Likee разместили на своих сайтах электронные формы обратной связи с российскими пользователями.

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