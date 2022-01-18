Садовничий: К обучению Алисы Тепляковой нужно подходить с осторожностью

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал обучение девятилетней Алисы Тепляковой на психфаке МГУ.

- У меня есть большой опыт работы в приемных комиссиях, наверное, лет 40 уже, - рассказал Виктор Садовничий. - Я встречал за эти годы среди абитуриентов школьников и 14, 13 лет. Но даже в этих случаях я всегда говорил родителям: нужно быть очень внимательными, следить, чтобы ребенок прошел детство, созрел для будущего.

По мнению Садовничего, Алиса - уникальный случай, девочка в непростой ситуации.

- Это уникальный случай для психологов. Моя позиция - проявлять крайнюю осторожность и внимание к девочке. Наши преподаватели стараются. Главное, чтобы у нее хватило сил и здоровья. Но все же наш человек, наш студент, должен быть взрослым.

Напомним, участники совета экспертов в "РГ" предложили ввести минимальный возрастной порог для поступления в вузы.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова не смогла сдать "Введение в психологию". Расстроившись, девочка выбежала из аудитории, и это вызвало агрессию отца, который пытался напасть на работников факультета.