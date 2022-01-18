В Минске военным атташе сообщили о проверке сил реагирования Союзного государства

Информация о проверке сил реагирования Союзного государства, которая пройдет на территории Беларуси в феврале, доведена во вторник на брифинге для атташе, аккредитованных при Министерстве обороны РБ.

В рамках рабочей встречи, которую провел помощник министра обороны Беларуси Олег Воинов, было обращено внимание, что предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь.

В военном ведомстве уточнили, что сама проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля планируется отработать ряд вопросов, включающих передислокацию и создание группировок войск на угрожаемых направлениях, организацию и осуществление охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы ПВО Беларуси и России, оценку готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей.

На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения отработке подлежат вопросы усиления участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов; поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения. Кроме того, будут отработаны отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.

В министерстве пояснили, что к предстоящей проверке планируется привлечь часть сил и средств Вооруженных Сил Беларуси, а также органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа ВС России.

Что касается практических действий войск, то они пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Главным итогом проводимых мероприятий, резюмировал Воинов, станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Он напомнил, что варианты применения региональной группировки войск для обеспечения военной безопасности СГ отрабатываются вооруженными силами Республики Беларусь и Российской Федерации регулярно в ходе совместных учений.

Детальное планирование практических действий войск в ходе проверки, сообщил помощник министра обороны, еще не завершено и возможно внесение некоторых изменений, добавив, что исходя из своих параметров (численности задействованного личного состава, основных систем вооружения и техники), предстоящая проверка не подлежит уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года.