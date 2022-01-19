Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского

В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с журналистом, телеведущим, документалистом Михаилом Зеленским.

Тело ведущего уже погребено. Проститься с Зеленским пришли коллеги, друзья и поклонники его творчества.

Зеленский умер во время отдыха в Доминиканской Республике 11 января в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Известный телеведущий родился 7 сентября 1975 года в Москве. Работал на каналах "ТВ Центр", "Россия 1", "Россия 24", "Культура". В 2015-м стал автором картины "Валаам. Остров спасения".