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Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского

Новости
    19.01.2022, 15:15
Текст:   Козьма Лоханкин

В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с журналистом, телеведущим, документалистом Михаилом Зеленским.

Тело ведущего уже погребено. Проститься с Зеленским пришли коллеги, друзья и поклонники его творчества.

Зеленский умер во время отдыха в Доминиканской Республике 11 января в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Известный телеведущий родился 7 сентября 1975 года в Москве. Работал на каналах "ТВ Центр", "Россия 1", "Россия 24", "Культура". В 2015-м стал автором картины "Валаам. Остров спасения".

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