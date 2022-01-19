Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко спел со своими сторонниками гимн страны после того, как суд отпустил его под личное обязательство являться по первому требованию по делу о госизмене.

Как обратили внимание журналисты, это самая легкая мера пресечения из всех возможных.

Напомним, Порошенко обвиняют в "финансировании терроризма" и госизмене, а также в создании "террористической организации". По данным следствия, в период нахождения Порошенко у власти была создана коррупционная схема для закупки в Донбассе.

Во время судебного заседания в понедельник прокурор потребовал арестовать его на два месяца с правом выхода под залог в один миллиард гривен (35,7 миллиона долларов). Однако тогда суд не смог вынести решение, судье стало плохо, и ему вызвали скорую. Новое заседание было назначено на среду.