Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале

Пенсионеры уже с февраля начнут получать пенсию, проиндексированную на 8,6%. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Правительство ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% как поправки к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который уже прошел первое чтение.

По словам сенатора, за январь пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая повышена на 5,9%.

"Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена", - пояснила Бибикова на брифинге в среду.

Сенатор отметила, что если Госдума 20 января примет закон об индексации пенсий на 8,6%, то Совфед на ближайшем заседании 26 января успеет рассмотреть и одобрить документ.