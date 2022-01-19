Новости

Вышел трейлер еще одного трэш-боевика с Уиллисом "Бензиновая аллея" 16:15
Первый рэпер с "цифровым слухом" Пьюс умер в 39 лет 15:27
"Острые козырьки" завершатся не так, как планировалось ранее 15:21
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05

Вышел трейлер хоррор-комедии с "Одри" из "Твин Пикс" "Сияющая долина"

Новости
    19.01.2022, 15:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ STARZ Фото: youtube.com/ STARZ
Фото: youtube.com/ STARZ

Сервис STARZ представил на своем YouTube-канале трейлер "Сияющей долины" (Shining Vale) - хоррор-сериала с небезынтересным кастом. А именно: в комедии ужасов сыграли Шерилин Фенн - тотальный секс-символ Одри Хорн из "Твин Пикс", Кортни Кокс ("Друзья", "Крик"), лауреат премии "Оскар" Мира Сорвино, номинант премии "Оскар" Грэг Кинниэр, трижды номинант "Золотого глобуса" Роб Морроу ("4исла", один из лучших ситкомов во Вселенной "Северная сторона"), так далее.

Постановкой занималась уважаемая Дирбла Уолш ("Фарго", "Каратель", "Бесстыдники", "Веселяндия"). Сценарий написали Джефф Астроф ("Друзья", "Энджи Трайбека") и Шэрон Хорган, создатель британское ситкома "Катастрофа", сама же сыгравшая там главную женскую роль". Словом, команда хоть куда.

Изложат нам все эти люди историю Пэт Фелпс (Кокс), в прошлом - известной писательницы, которая так и не смогла написать свой второй роман. Притом что и семье новеллистки дела неладны - "отношения с мужем давно потеряли былой лоск, дети переживают подростковый бунт". И вот, с тоски переспав с сантехником, Фелпс в отчаянии решает переехать в пригород - подальше от шума мегаполиса. Но заселившись в новый дом "с пугающим прошлым", как водится, проблем Пэт получает лишь больше - новое обиталище странно влияет на нее, и теперь Пэт пытается понять: это депрессия или же происки местных духов.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Премьера - 6 марта.

Новости

Балерине Волочковой грозит арест за дебош в самолете 12:47
В Китае выпустят ремейк комедии "Холоп" Клима Шипенко 12:28
Вышел первый трейлер мультипликационного сериала по игре Cuphead 12:18
Вышел трейлер южнокорейского "Бумажного дома" 11:45
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Дэниел Рэдклифф сыграет в байопике о музыканте-пародисте Эле Янковиче 11:13
Netflix выпустил тизер сериала "Викинги: Вальгалла" 10:46
Вышел трейлер нового сериала Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть" 07:37
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25
Вышел тизер спин-оффа "Пацанов" 07:22
Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Солдат" Анатолий Басин 18.01.2022
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер комедии "Хочу замуж" с Асмус, Гилевым и Биковичем 18.01.2022
Вышел трейлер триллера "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк 18.01.2022
Вышел русский трейлер тайского хоррора "Проклятие. Дом с прислугой" 18.01.2022