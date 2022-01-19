Вышел трейлер хоррор-комедии с "Одри" из "Твин Пикс" "Сияющая долина"

Сервис STARZ представил на своем YouTube-канале трейлер "Сияющей долины" (Shining Vale) - хоррор-сериала с небезынтересным кастом. А именно: в комедии ужасов сыграли Шерилин Фенн - тотальный секс-символ Одри Хорн из "Твин Пикс", Кортни Кокс ("Друзья", "Крик"), лауреат премии "Оскар" Мира Сорвино, номинант премии "Оскар" Грэг Кинниэр, трижды номинант "Золотого глобуса" Роб Морроу ("4исла", один из лучших ситкомов во Вселенной "Северная сторона"), так далее.

Постановкой занималась уважаемая Дирбла Уолш ("Фарго", "Каратель", "Бесстыдники", "Веселяндия"). Сценарий написали Джефф Астроф ("Друзья", "Энджи Трайбека") и Шэрон Хорган, создатель британское ситкома "Катастрофа", сама же сыгравшая там главную женскую роль". Словом, команда хоть куда.

Изложат нам все эти люди историю Пэт Фелпс (Кокс), в прошлом - известной писательницы, которая так и не смогла написать свой второй роман. Притом что и семье новеллистки дела неладны - "отношения с мужем давно потеряли былой лоск, дети переживают подростковый бунт". И вот, с тоски переспав с сантехником, Фелпс в отчаянии решает переехать в пригород - подальше от шума мегаполиса. Но заселившись в новый дом "с пугающим прошлым", как водится, проблем Пэт получает лишь больше - новое обиталище странно влияет на нее, и теперь Пэт пытается понять: это депрессия или же происки местных духов.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Премьера - 6 марта.