Лукашенко во второй раз переболел COVID-19

Второй раз перенес заболевание коронавирусной инфекцией президент Беларуси. Об этом Александр Лукашенко сообщил на встрече в четверг, 20 января, с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, уточнив что на этот раз у него был диагностирован штамм "омикрон".

Комментируя своему визави ощущения от болезни, Лукашенко, слова которого цитирует БЕЛТА, заявил, что "этот омикрон - совершенно другой вирус. Может, подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим "микроном" - переболел". Президент пояснил, что заболевание он перенес "на ногах. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали".

Говоря о ситуации с пандемией коронавируса в Союзном государстве, Лукашенко подчеркнул, что в России в вопросе борьбы с ней и лечения людей взят правильный курс.

Напомним, Лукашенко еще в конце июля 2020 года заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах.

Кстати, по состоянию на 20 января текущего года, уточнили в здравоохранении, общее количество заболевших коронавирусом в РБ составило 719 485 человек.