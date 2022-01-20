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Съемки "Черной пантеры 2" во второй раз остановлены

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    20.01.2022, 11:07
Текст:   Ася Кушнарева

Съемки сиквела "Черной пантеры", проходящие в США, снова пришлось остановить. Если в первый раз работа была поставлена на паузу из-за травмы исполнительницы главной роли Летиши Райт, то теперь препятствием стал коронавирус.

По информации THR, производство второй части марвеловского блокбастера возобновилось в Атланте только на прошлой неделе. Но почти сразу же у некоторых участников съемочной группы выявили COVID-19. В числе заболевших оказалась и оскароносная актриса Люпита Нионго.

Напомним, "Черная пантера: Ваканда навсегда" должен выйти в прокат 11 ноября 2022 года. Работа над фильмом началась сразу после выхода первой части, но была отложена из-за трагедии - скончался исполнитель главной роли Чедвик Боузман. Потом производство сиквела было продолжено, теперь лидирующую роль в сюжете займет его сестра Шури (Летиша Райт), которая появлялась в предыдущих фильмах Marvel. Люпита Нионго играет бывшую возлюбленную Т'Чаллы. В других ролях - Данай Гурира, Мартин Фримен, Уинстон Дьюк, Доминик Торн.

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