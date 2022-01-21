Netflix сообщил о дальнейшем развитии вселенной "Игры в кальмара"

Генеральный директор стримингового гиганта Netflix Тед Сарандос подтвердил планы сервиса на продолжение "Игры в кальмара". Популярный южнокорейский сериал гарантированно получит второй сезон, сообщает Variety.

Сарандос ответил на самый популярный вопрос, посвященный шоу, - будет ли у "Игры в кальмара" продолжение?

- Абсолютно точно, - заявил он. - Вселенная "Игры в кальмара" только началась.

Глава Netflix также добавил, что у сериала есть большой потенциал развития не только на стриминговом сервисе, но и за его пределами. Речь идет о "живых" мероприятиях, играх и специальных товарах.

В категорию подобных набирающих популярность шоу Сарандос также включил "Бриджертонов" и "Очень странные дела". Оба сериала получат продолжение уже в этом году.

Ранее о планах на второй сезон заявил также создатель "Игры в кальмара" Хван Дон-хек. Он заявил, что зрители так много просили его о продолжении, что буквально не оставили ему выбора. Также сообщалось, что режиссер уже ведет с Netflix переговоры о третьем сезоне шоу.