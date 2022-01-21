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21.01.2022 12:53
Рубрика: Происшествия

Экс-сотруднице мэрии Сочи за взятку в 1,5 млн рублей дали восемь лет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор в отношении 52-летней бывшей сотрудницы департамента имущественных отношений администрации Сочи. Она признана виновной за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: ИТАР-ТАСС/Архив
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Как выяснилось, в феврале 2020 года заместитель начальника отдела департамента имущественных отношений администрации Сочи получила взятку в 1,250 миллиона рублей, которая являлась частью общей суммы ранее оговоренного размера взятки в 1,5 миллиона рублей, за оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов", входящей в ее должностные полномочия.

За вознаграждение она обещала заключить с взяткодателем договор аренды земельного участка, расположенного по улице Кирова в Адлерском районе, заведомо зная, что это противоречий требованиям законодательства в связи с превышением площади застройки существующего объекта незавершенного строительства.

Суд приговорил фигурантку к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности государственной муниципальной службы на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщала "РГ", в прошлом году за взятку в 1,5 миллиона рублей бывшего главу администрации Хостинского района Сочи Павла Клопотовского приговорили к 1,6 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Напомним, в 2018 году по Сочи прокатилась волна арестов среди бывших вице-мэров, уличенных во взятничестве. Тогда в отношении Сергея Юрина и Анатолия Рыкова, а также нескольких застройщиков (всего семь фигурантов) возбудили дело по статьям о даче крупной взятки должностному лицу и о ее получении. Рыков получил от одного из застройщиков взятку на общую сумму не менее 95 миллионов рублей, а также две квартиры на сумму не менее 40 миллионов.

Еще один задержанный заммэра Сочи Иван Бомбергер подозревался в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Хостинском районе. Известно, что ему сократили сумму и число эпизодов с пяти до трех.

Отметим, что уголовные дела вице-мэров Сочи рассматривались за пределами Краснодарского края, и их дальнейшая судьба теряется.

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