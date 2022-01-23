Байден обсудил с советниками дальнейшие переговоры с Россией

Президент США Джо Байден обсудил со своими советниками дипломатическое взаимодействие с Россией. В резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Остальные участники встречи подключились к ней по видеосвязи.

Как сообщили в Белом доме, глава государства обсудил с представителями администрации "прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также помощь Украине в сфере безопасности".

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. В феврале главы внешнеполитических ведомств снова планируют обсудить отношения двух стран с глазу на глаз, пишет ТАСС.