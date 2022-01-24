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Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на камеру

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    24.01.2022, 14:52
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На американском фестивале независимого кино "Сандэнс" была представлена первая часть документального фильма Phoenix Rising, рассказывающего о скандальных взаимоотношениях актрисы Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада", "В изоляции", "Чем мы заняты в тени") и музыканта Мэрилина Мэнсона. Напомним, в 2021 году девушка обвинила его в насилии и многолетних издевательствах.

В фильме Вуд рассказала, что Мэнсон совершил над ней сексуальное насилие прямо на съемках его клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году. По информации издания Pitchfork, они с Мэнсоном должны были изобразить сцену секса, но когда включились камеры, все произошло по-настоящему прямо в присутствии съемочной группы.

- Я чувствовала себя отвратительно, будто я сделала что-то постыдное, и я могу сказать, что съемочной группе тоже было очень неудобно, и никто не знал, что делать, - сообщила актриса, добавив, что не соглашалась на такое при обсуждении съемок с Мэнсоном.

В фильме также упоминаются и другие факты абьюза со стороны музыканта, например, по ее словам, он не давал девушке общаться с семьей и жестоко обращался с ней во время музыкального тура.

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