Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на камеру

На американском фестивале независимого кино "Сандэнс" была представлена первая часть документального фильма Phoenix Rising, рассказывающего о скандальных взаимоотношениях актрисы Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада", "В изоляции", "Чем мы заняты в тени") и музыканта Мэрилина Мэнсона. Напомним, в 2021 году девушка обвинила его в насилии и многолетних издевательствах.

В фильме Вуд рассказала, что Мэнсон совершил над ней сексуальное насилие прямо на съемках его клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году. По информации издания Pitchfork, они с Мэнсоном должны были изобразить сцену секса, но когда включились камеры, все произошло по-настоящему прямо в присутствии съемочной группы.

- Я чувствовала себя отвратительно, будто я сделала что-то постыдное, и я могу сказать, что съемочной группе тоже было очень неудобно, и никто не знал, что делать, - сообщила актриса, добавив, что не соглашалась на такое при обсуждении съемок с Мэнсоном.

В фильме также упоминаются и другие факты абьюза со стороны музыканта, например, по ее словам, он не давал девушке общаться с семьей и жестоко обращался с ней во время музыкального тура.