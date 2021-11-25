Новости

Умерла актриса из "Отпуска за свой счет" с Гурченко Карола Чюрёш 12:40
Первую "Матрицу" в России снова покажут в кинотеатрах 11:07
Хаяо Миядзаки рассказал о своем последнем мультфильме 11:00
Опубликованы новые русские трейлер и постер "Зверопоя 2" 10:40
В сериале "Соколиный глаз" Marvel показала камео нового персонажа 10:40

Садизм и извращения: в чем массово обвиняют шок-рокера Мэрилина Мэнсона

Журнал
    25.11.2021, 12:30
Текст:   Дмитрий Николаев
После сокрушительной статьи в The Rolling Stones Мэрилин Мэнсон может и не дождаться официального суда. Народ жаждет крови, а в линчевателях никогда не было недостатка, особенно в стране, где эта традиция берёт начало. Рок-музыкант рискует ощутить на себе проявление жестокости и кровожадности, которые он десятилетиями транслировал в своих песнях. Однако, судя по всему, зверства, описанные в текстах, никакая не метафора, а подробный рассказ о реально совершенных преступлениях.

По меньшей мере - полсотни пострадавших, среди которых голливудские звезды, музыканты из группы Мэнсона, всемирно известные модели. Творческой натуре злого гения претило однообразие, и к каждой жертве он сначала искал особый подход, а потом изобретал индивидуальные пытки. Эсме Бьянко ("Игра престолов") он лишал сна, бил током, однажды гонялся за ней по всему дому с топором, круша стены в лучших традициях Джека Торренса из "Сияния". На теле модели Эшли Морган Смитлайн он вырезал ножом собственные инициалы, а спустя некоторое время сломал ей нос.

Фото: AP Photo/ Bob Dear
Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Но есть и общие в историях всех девушек, пострадавших от Мэнсона, моменты. Всегда поначалу обходительный и трепетный Уорнер (настоящая фамилия музыканта) втирался в доверие, стараясь вызвать жалость. Когда чувствовал, что у подруги возникла эмоциональная привязанность, выпускал наружу скрытого до поры зверя. Всё заканчивалось, как правило, изнасилованиями и избиениями. Неизменно присутствовали алкоголь, наркотики и нацистская атрибутика. Последняя - настоящий фетиш Мэнсона. На концертах он нередко появлялся в военной форме, стилизованной под мундиры СС. Ту же Эсме Бьянко он хлестал плеткой, которая, по его словам, ранее принадлежала офицеру Третьего рейха. Дома Уорнер держал канистру с "Циклоном Б" (то самое средство, которое гитлеровцы использовали для уничтожения людей в газовых камерах).

Мэнсону удавалось годами скрывать преступления, откупаясь от жертв. В 2001 году на него подал заявление охранник Джошуа Кизлер, работавший на концерте музыканта в Детройте. По словам Кизлера, Мэнсон схватил его за промежность и пытался изнасиловать. Стороны урегулировали спор в досудебном порядке. Как нетрудно догадаться, после того, как жертве была выплачена денежная компенсация.

Пол и возраст объекта принуждения не имели ключевого значения. Основная цель - власть и подавление воли. По некоторым свидетельствам, Мэнсон сам в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны отца. И с тех пор воспроизводит его. Судя по автобиографии "Долгий, трудный путь из ада", садизм для Мэнсона - единственный способ сблизиться с кем-то. Причиняя другому страдания, подобные его собственным, он пытается избавиться от одиночества.

Фото: REUTERS
Умершего в 2020 году Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Несмотря на очевидные проблемы с психикой, Уорнер заметал следы с завидной прагматичностью. Его страховка - компрометирующие жертв интимные видео, которые он угрожал в случае чего обнародовать. Иногда, уступая желанию похвастаться, он устраивал "кинопоказы" для друзей. Именно этого опасалась молчавшая годами главная обличительница Мэнсона - актриса Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада"). Когда модель Сара Макнили состояла в отношениях с Мэнсоном, он запрещал ей общаться с друзьями, чтобы у неё не было возможности рассказать кому-то об издевательствах. Кого-то просто запугивал связями в полиции и высокими покровителями.

Из всех возможных - при обвинении в харассменте и насилии - стратегию Мэнсон выбрал самую жесткую. Даже не думая признавать вину или извиняться (хотя когда его басиста Твигги Рамиреса ранее обвинили в изнасиловании, предусмотрительно поспешил выгнать старого товарища из группы), он также отбросил "вариант Кевина Спейси". Тот, как мы помним, пытался эксплуатировать принадлежность к "угнетаемому" сообществу гомосексуалистов (впрочем, и это не помогло). Уорнер сразу ушел в глухую оборону - "жертвы сами виноваты", "всё по обоюдному согласию", "им просто нужны мои деньги".

Фото: kino-teatr.ru
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте

Действительно, кем бы себя не считали участницы Me Too, презумпцию невиновности (по крайней мере, в суде) никто не отменял. И вполне может статься, что кто-то из "бывших" Мэнсона действительно участвовал в его жестоких играх по доброй воле. Кто-то, возможно, перебрал с алкоголем или иными веществами, а спустя время, почуяв запах легких денег и получив шанс прославиться, неожиданно осознал, какую тяжелую травму получил в своё время. В конце концов, самые "звездные" подруги Мэнсона - Дита Фон Тиз и Роуз Макгоуэн (последняя, кстати, известна как яростная активистка Me Too) - в один голос твердят, что в их отношении он не совершал ничего предосудительного. Но как заставить суд поверить в то, что десятки других женщин по собственному желанию терпели побои и задыхались, будучи запертыми в специальной стеклянной "комнате для плохих девочек"? На такое не хватит всех денег, заработанных на подскочивших на фоне скандала продажах в iTunes.

Новости

Умер актер из "Санта-Барбары" Лу Кателл 10:16
Видео: Стрэндж и Осьминог спорят, кто на самом деле Человек-паук 24.11.2021
Опубликованы новые тизеры четвертой "Матрицы" с новыми сценами 24.11.2021
В Москве похоронили Нину Русланову 24.11.2021
HBO выпустит сериал с The Weeknd, Лили-Роуз Депп и Бритни Спирс 24.11.2021
⧣ США
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
СМИ: Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии 24.11.2021
СМИ: У попавшей в больницу Светланы Светличной - коронавирус 24.11.2021
Прима Большого театра Мария Александрова госпитализирована с COVID 24.11.2021
⧣ скандалы
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
В "Союзмультфильме" ожидали негативной реакции на трейлер "Ну, погоди!" 23.11.2021
Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 23.11.2021
Джоан Роулинг получила массу угроз от трансгендерных активистов 23.11.2021