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24.01.2022 16:31
Рубрика: Происшествия

В Омске подростка арестовали за убийство семьи своей подруги

Текст: Наталья Граф (Омск)
Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения 17-летнему студенту, признавшемуся в убийстве семьи своей подруги.
Фото: СУ СК РФ по Омской области Фото: СУ СК РФ по Омской области
Фото: СУ СК РФ по Омской области

- Мы ходатайствовали об аресте подозреваемого, так как он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Характер и обстоятельства содеянного, принятые меры по сокрытию следов преступления позволяют сделать вывод о том, что, находясь на свободе, подозреваемый может оказать воздействие на малолетнего свидетеля с целью изменения им показаний, а также воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия.

Фото: iStock
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница

Напомним, утром 22 января в одном из частных домов в селе Юрьевка были обнаружены убитыми супруги и 10-летняя девочка. Старшая дочь погибших рассказала, что ночью к ним ворвался неизвестный мужчина с ножом и напал на родителей. Ей с шестилетним братом чудом удалось спастись. Дети убежали на улицу и попросили помощи у соседей.

Почти двое суток злоумышленника с бородой по фотороботу разыскивали по всей области. Однако вскоре следователи усомнились в правдивости школьницы. Девочка истерически смеялась и постоянно путалась в показаниях.

Как выяснилось, школьница сама придумала план убийства мамы и отчима, так как они запрещали ей встречаться с 17-летним молодым человеком. К тому же ей надоело ухаживать за младшей сестрой-инвалидом. В живых девочка решила оставить только шестилетнего брата. По данным следствия, она подговорила своего парня совершить убийство. К преступлению они тщательно подготовились. Студент взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и ночью пробрался во двор подруги. Она открыла сообщнику двери в дом, где он нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке.

Куйбышевский районный суд принял решение об аресте подозреваемого сроком на два месяца. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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