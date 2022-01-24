В Омске суд арестовал школьницу, организовавшую убийство своей семьи

Куйбышевский районный суд города Омска избрал меру пресечения восьмикласснице, организовавшей убийство своей семьи в селе Юрьевка.

- По ходатайству следствия суд принял решение об аресте подозреваемой сроком на два месяца, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Трагедия в селе Юрьевка Павлоградского района потрясла односельчан. Утром 22 января соседи обнаружили в частном доме тела супругов и их 10-летней дочери-инвалида. Погибшим были нанесены многочисленные ножевые ранения. Старшая дочка погибших рассказала, что ночью к ним в дом ворвался неизвестный мужчина с бородой и напал на родителей. Ей удалось схватить шестилетнего брата и выбежать на улицу, а преступник скрылся.

Однако спустя двое суток следователи выяснили, что восьмиклассница сама спланировала чудовищное по жестокости преступление. Она решила избавиться от родителей, запрещавших ей встречаться со студентом первого курса Павлоградского техникума. Они считали, что заводить отношения 14-летней дочери еще слишком рано. Школьница подговорила своего парня также убить и ее младшую сестру с ДЦП, так как ей надоело ухаживать за больной девочкой.

Ночью она открыла подельнику двери в дом, и он расправился с ее родными. На допросах девочка полностью призналась в содеянном. Ее взяли под стражу в зале суда.

Ранее Куйбышевский районный суд города Омска принял решение об аресте сообщника школьницы. Он также отправлен в СИЗО сроком на 2 месяца.