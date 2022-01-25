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25.01.2022 17:00
Рубрика: Российский автопром

Новый ВАЗ-2107 выставили на продажу за 600 тысяч рублей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: auto.ru Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

На портале Авто.ру появилось объявление о продаже "капсулы времени" - автомобиля ВАЗ-2107 2008 года выпуска. Его особенность в том, что он простоял в гараже 13 лет, а потому владелец продает машину как коллекционную.

Фото: Борис Захаров
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"В салоне еще новьём пахнет!!!", - эмоционально заявил в своем объявлении хозяин ВАЗа. Цену за автомобиль он запросил приличную - 600 тысяч рублей.

Пробег "капсулы времени" - всего 400 километров. "Семерка" имеет классическую сборку: 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 74 лошадиных силы, пятиступенчатую механическую КПП, задний привод. Владелец выложил фото документов, которые сопровождали автомобиль при транспортировке, продемонстрировал новенький салон и чехлы из пластика на сиденьях, показал нетронутый ржавчиной белоснежный кузов.

На сайтах объявлений раритетные авто появляются довольно часто. Так, в прошлом году петербужец выставил редкий "Москвич" 400-420, который известен как "пирожок", за 5,9 миллиона рублей.

За предшественника Aurus, ЗИЛ-41047 1999 года выпуска, запросили 20 миллионов рублей, а за уникальный ЗИС - 57 миллионов.

#Lada