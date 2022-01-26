Рассчитана дата столкновения ракеты Falcon 9 Илона Маска c Луной

После семи лет хаотического движения в космосе четырехтонная ракета-носитель Falcon 9 упадет на обратную сторону Луны. По прогнозам экспертов, это произойдет 4 марта.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде прошел в феврале 2015 года гладко. На борту мощной двухступенчатой ракеты находился Deep Space Climate Observatory - спутник метеорологического агентства NOAA (США), в задачу которого входило исследование космической погоды, в частности наблюдение за силой и направлением солнечного ветра.

Как и планировалось, ракета сбросила спутник, и он начал свой путь в 1,5 миллиона километров к месту назначения - точке Лагранжа L1, где практически не работает гравитация благодаря одинаковой силе притяжения Земли и Солнца.

К слову, телескоп "Джеймс Уэбб" только что достиг орбиты точки Лагранжа L2 системы "Солнце-Земля" (расстояние 1,5 млн км от Земли), где, по оценкам ученых, проработает 5-10 лет.

Но в какой-то момент возникла проблема со второй ступенью ракеты - она вышла из строя. При этом ракета находилась слишком далеко, чтобы ей хватило топлива для возвращения в атмосферу Земли, и у нее было слишком мало энергии, чтобы избежать гравитации системы "Земля-Луна". Таким образом, вторая ступень ракеты осталась в космосе и, по наблюдениям астрономов, вышла на странную орбиту - на встречный курс с Луной.

Эксперты предполагают, что через несколько недель четырехтонная махина упадет на Луну со скоростью около 2,5 километров в секунду. Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, подсчитал, что космический мусор, который представляет собой ракета, скорее всего, упадет на спутник Земли 4 марта.

Астроном Билл Грей подтверждает правильность расчетов коллеги и добавляет: в этот день ступень ракеты, по всей вероятности, упадет на обратную, темную сторону Луны. Но, по его словам, необходимы дальнейшие наблюдения за объектом для уточнения времени и места удара. По словам Грея, это первый непреднамеренный случай попадания космического мусора на Луну, о котором известно ученым.

Однако с Земли за этим столкновением никто не сможет наблюдать.