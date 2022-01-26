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Подсчитана нужная для взлома биткоина мощность компьютера

26.01.2022 / 13:34
Фото: iStock
Фото: iStock

Математики высчитали мощность квантового компьютера, который смог бы взломать блокчейн биткоина или других криптовалют.

Кубит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере. Недавно немецкие ученые запустили такую систему с пятью тысячами кубитов. Но по выводам ученых из Университета Суссекса, для взлома блокчейна биткоина или других криптовалют нужна машина на основе от 30 до 300 миллионов кубитов, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале AVS Quantum Science.

Фото: kinopoisk.ru
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Ученые пишут о том, что недавно было заявлено о достижении квантового преимущества. То есть, момента, когда квантовый компьютер за разумное время может решить задачу, с которой обычному мощному компьютеру справиться невозможно. Математики подвергли такое заявление сомнению и решили просчитать, когда квантовые компьютеры можно будет применять для решения сложных прикладных задач. Например, можно ли спрогнозировать, когда квантовый компьютер сможет взломать 256-битное шифрование ключей по эллиптической кривой биткоина и какой минимальной мощностью для этого он должен обладать.

Был разработан специальный алгоритм для оценки того, как много кубитов требуется в тех или иных математических операциях. Алгоритм учитывает, может ли компьютер параллельно исполнять инструкции, как часто возникают ошибки при работе его кубитов и с какими ячейками памяти они могли взаимодействовать.

Только для взлома потребовалось бы 13 миллионов кубитов и одного дня работы. Но для достижения практической пользы понадобилось бы больше вычислительных блоков, а значит, применение на практике - очень далекая перспектива. Отметим, что взлом блокчейна позволил бы злоумышленникам взять криптовалюты под контроль.

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Фото: pixabay
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