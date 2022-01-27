"Наследники" заняли все позиции в одной из номинаций на премию DGA

Гильдия режиссеров США (DGA Awards) объявила номинантов своей премии за заслуги на телевидении. Любопытно, что все номинации за лучшую постановку драматического сериала оказались у сериала HBO "Наследники". Приз гарантированно получит один из режиссеров следующих эпизодов шоу - Retired Janitors of Idaho, All the Bells Say, What It Takes, Lion in the Meadow и Too Much Birthday. Информация об этом сообщается на сайте организации.
В других номинациях выдвинуты:
Лучший режиссёр комедийного сериала:
Люсия Аньелло - за эпизод сериала "Хитрости";
Майк Уайт, "Белый лотос";
М.Дж. Делани - за эпизод "Теда Лассо";
Сэм Джонс - за эпизод "Теда Лассо";
М.Дж. Делани - за эпизод "Теда Лассо".
Лучший режиссёр мини-сериала:
Крэйг Зобел, "Мейр из Исттауна";
Дэнни Стронг - за эпизод "Ломки";
Барри Дженкинс, "Подземная железная дорога";
Хиро Мурай, "Станция одиннадцать";
Барри Левинсон - за эпизод "Ломки".