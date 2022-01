"Наследники" заняли все позиции в одной из номинаций на премию DGA

Гильдия режиссеров США (DGA Awards) объявила номинантов своей премии за заслуги на телевидении. Любопытно, что все номинации за лучшую постановку драматического сериала оказались у сериала HBO "Наследники". Приз гарантированно получит один из режиссеров следующих эпизодов шоу - Retired Janitors of Idaho, All the Bells Say, What It Takes, Lion in the Meadow и Too Much Birthday. Информация об этом сообщается на сайте организации.

В других номинациях выдвинуты:

Лучший режиссёр комедийного сериала:

Люсия Аньелло - за эпизод сериала "Хитрости";

Майк Уайт, "Белый лотос";

М.Дж. Делани - за эпизод "Теда Лассо";

Сэм Джонс - за эпизод "Теда Лассо";

М.Дж. Делани - за эпизод "Теда Лассо".

Лучший режиссёр мини-сериала:

Крэйг Зобел, "Мейр из Исттауна";

Дэнни Стронг - за эпизод "Ломки";

Барри Дженкинс, "Подземная железная дорога";

Хиро Мурай, "Станция одиннадцать";

Барри Левинсон - за эпизод "Ломки".