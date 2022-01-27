Новые Haval F7 и F7x сфотографировали на тульском автозаводе

Рестайлинговые Haval F7 и F7x впервые попали на "живые" фото. Они были сделаны одним из пользователей "Хавал-клуба" на территории тульского завода компании.

В кадр попали синий F7 и красный F7x. Видимо, эти цвета будут презентационными для данных моделей.

На снимках хорошо видно новое обрамление решетки радиатора. Она теперь обрела сложную форму, паутинообразный рисунок и черный цвет. Внизу сбоку на "гриле" повесили шильдик с красной литерой F. Другим стало оформление противотуманных фар. Исчезла и хромированная "губа" в нижней части передка - теперь там черный пластик. Кстати, на попавшей на фото машине нет радара адаптивного круиз-контроля, при этом камеры кругового обзора заметны на бампере и боковом зеркале.

Задняя часть тоже изменилась. Хром внизу заменили на пластик, убрали псевдопатрубки выпуска, а светоотражатели сделали вертикальными.

Напомним, накануне в Haval сообщили, что уже начали сборку рестайлинговых кроссоверов. Они получили прежние моторы 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. в связке с "роботом" 7DCT. В компании не раскрыли подробности о функциональном оснащении и цены на обновленные автомобили, но пообещали, что они появятся у дилеров в феврале.