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28.01.2022 11:04
Рубрика: Легковые авто

Подробности о новом 7-местном кроссовере Renault. Его могут назвать Espace

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto-moto.com Фото: www.auto-moto.com
Фото: www.auto-moto.com

На презентации стратегии Renault-Nissan-Mitsubishi до 2030 года, состоявшейся накануне, вновь был упомянут загадочный 7-местный кроссовер Renault, который, и в этом сомневаться не приходится, перевоплотится в модель под другим брендом альянса. Издание Auto Moto попыталось пролить свет на грядущую новинку.

Фото: Пресс-служба Renault.
Renault показала салон нового кроссовера Austral

"Общая платформа для сегментов C и D будет использоваться для пяти моделей трех брендов Альянса: Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral и будущего семиместного SUV", - заявили на презентации стратегии.

Есть версия, что новый семейный кроссовер будет являться готовящимся к дебюту Renault Austral, но с тремя рядами сидений. Другие источники предполагают, что в основе будет лежать платформа следующего Nissan X-Trail, который выйдет в 2023 году. Однако Альянс максимально унифицирует все платформы, а значит и модели, созданные на них, поэтому, что Austral, что X-Trail - по большому счёту всё равно. Ожидаемая длина 7-местного SUV - 4.7 метра.

На примере того же Austral становится понятно, что даже в салоне автомобилей бренда разница будет заключаться в мелочах, а центром является Г-образная консоль OpenR, которую в Renault по функционалу и удобству пользования сравнивают со смартфоном.

Renault Espace или Grand Austral должен выйти в 2023 году, местом производства станет завод в испанском городе Вальяолид, где, напомним, будут собирать и новый Mitsubishi ASX (ещё одна примета тотальной унификации моделей Альянса). Семейный кроссовер Renault станет альтернативой Peugeot 5008 и Volkswagen Tiguan Allspace.

#Lada