Суд по делу о смертельном ДТП в Сочи с участием Собчак перенесли

Судебное заседание по делу о резонансном ДТП с участием известной российской телеведущей Ксении Собчак отложили. Об этом "РГ" сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Первое заседание должно было состояться накануне в Адлерском районном суде города-курорта, но его перенесли на неопределенный срок из-за того, что стороны не успели ознакомиться с материалами дела.

Известно, что телеведущую в суд вызывать не будут. Она была свидетелем ДТП и ее ранее данных показаний, как отметили в пресс-службе, вполне достаточно.

Напомним, 9 октября 2021 года между Адлером и Красной Поляной произошло ДТП со смертельным исходом. В салоне автомобиля Mercedes, участвовавшего в аварии, находилась Собчак.

За рулем был 40-летний водитель, который признал свою вину. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте происшествия. Водитель и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.